Maradona: revelan audios que comprometen a Luque

Los audios forman parte de la causal a cargo del juez de Garantías de San Isidro, Orlando Díaz, con la investigación de un equipo de fiscales encebezados por John Broyad, y fueron dados a conocer por el portal Infobae.

Los mensajes de Luque son intercambios con la psiquiatra Agustina Cosachov y otros contactos durante la mañana del 25 de noviembre, día en el que Maradona falleció en el barrio San Andrés, del partido bonaerense de Tigre, en momentos en que los médicos que habían llegado a la casa del 10 intentaban reanimarlo infructuosamente.

En un primer mensaje, Cosachov le cuenta a Luque que cuando los médicos encontraron a Maradona "no respiraba ni tenía pulso".

"Leo, lo están reanimando pero nada, nada", insistió Cosachov, quien luego le informa al neurocirujano: "Ahota está con el equipo, lo están reanimando con una vía en intubando. Pero estuvimos como diez, quince minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia".

maradona y luque (1).jpg Diego Maradona y Leopoldo Luque.

Cosachov continuó diciéndole que a Maradona "no lo pueden trasladar porque no sale del paro", a lo que Luque le preguntó si había alguien enojado con ellos. "Por ahora no dijeron nada", respondió la psiquiatra.

Mientras hacia el barrio San Andrés, Luque se comunicó con otro contacto que le había preguntado por el estado de salud de Maradona.

"Sí, boludo, parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo estoy yendo para allá", es la sorprendente respuesta de Luque.

Asimismo, en un intercambio de mensajes con otro contacto, el neurocirujano dice: "Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto. Barrio San Andrés, tenés que pasar, viste, el que vamos siempre, Santa María de Tigre. Tenés que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle hasta llegar a Italia. Está sobre Italia. Ahora yo te paso la ubicación".

El ida y vuelta entre los médicos que atendían a Maradona es una de las pruebas a las que accedió la Justicia por intermedio de dos teléfonos celulares de la psquiatra. Son dos celulares Iphone (un 6 Plus y un SE) que habían sido secuestrados en la casa de Cosachov el 1 de diciembre pasado, en Palermo, y que ya habían intentado analizar sin éxito en diciembre pasado.

Posteriormente, una nerviosa Cosachov le escribe una mensaje a Luque: "Murió, Leo", a lo que el neurocirujano se limita a responder con un escueto "ok".

"No quieren reanimar más", agregó la psiquiatra, y Luque respondió que llegaba en 30 minutos.