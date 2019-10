Su primer lustro de vida lo festejaron con un gran concierto en el Teatro Municipal, del que también participó la orquesta Creer es Crear, de Avellaneda, en el que interpretaron bandas sonoras de películas -Piratas del Caribe, Harry Potter, Star Wars y Titanic, entre otras- con arreglos para orquesta, y otros del repertorio popular latinoamericano y del rock nacional. Una fiesta que fue compartida con todas sus familias y vecinos.

El programa nacional de Orquestas y Coros del Bicentenario vigente en el momento dio sustento -con el envío de instrumentos y la designación de profesores- a este proyecto educativo y artístico, en el que, en la actualidad, están embarcados más de 120 niños y jóvenes, de entre 6 y 19 años. Ahora, dependen del un programa de la Dirección Provincial de Política Socio Educativa de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Más allá del fin artístico y cultural, el objetivo central de estas formación es "la integración, desde la música, de sectores de la población de zonas vulnerables y facilitar el acceso al arte y la cultura, ofreciéndoles un espacio para aprender a tocar un instrumento, a leer música y conforman una orquesta clásica o cantar, y dejar de estar en la calle", explica a POPULAR Mariana Ferreyra, docente integradora del proyecto.

Los alumnos reciben clases semanales de instrumento -cello, flauta traversa, percusión, clarinete, trombón, trompeta, oboe, violín, viola, contrabajo- y lenguaje, se ensamblan por familias de instrumentos y los sábados participan de los ensayos generales de orquesta. Desde el año pasado tiene dos formaciones: La Orquestita que integran los más pequeños e iniciales y La Orquesta donde están los avanzados. Ambos son dirigidos por Ariel Cacciato; mientras que el coro está a cargo de Lilia Cruz.

No todo es color de rosa

Más allá de la alegría por este cumpleaños, lo cierto que detrás de esta realidad se esconde una historia de esfuerzos y necesidades, donde para poder sostener y engrandecer este proyecto deben organizar rifas, ferias del plato o solicitar donaciones para solventar insumos o contratar colectivos para asistir a otras localidades donde son invitados.

"Todo es muy autogestivo. La Provincia aporta los sueldos y los instrumentos, pero del resto de los gastos tenemos que encargarnos nosotros", revela Mariana con cierto dejo de queja. Actualmente, están juntando dinero para hacerse remeras para sus presentaciones.

Para el 14 de noviembre fueron invitados a un concierto en el Teatro Roma de Avellaneda, pero aún no saben si podrán asistir ya que no pueden solventar el traslado. Solicitaron ayuda al Municipio de Lomas de Zamora pero hasta el momento no tienen respuesta.