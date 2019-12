En el último día del año y tras una serie de días con amplitud térmica que incluyó lluvia y temperaturas por encima de los 35 grados, un barrio de Lomas De Zamora sufre la falta de electricidad. Los vecinos sostuvieron que los reclamos comenzaron el propio sábado 28 al mediodía, pero aun no hay respuestas.

ADEMAS

"Hace cuatro días que no tienen sin luz. Mi señora es insulinadependiente y yo necesito poner los remedios en la heladera porque se me echan a perder", sostiene Ricardo en charla con POPULAR. "Tenemos las quejas, los llamados y los reclamos, pero desde Edesur se burlan de nosotros. Nos dicen que no hay llamados y hay un montón. Estamos sufriendo".

Por otro lado, Ricardo, de 68 años, contó: "Enfrente de mi casa hay chicos con problemas oncológicos y sin luz es muy difícil". Y, además, agregó: "Vienen, toman tres numeritos, anotan y se van. Pero nosotros seguimos estando sin luz".