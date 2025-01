Los incendios en Chubut "no son casuales"

A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario chubutense se refirió al incendio originado esta madrugada en la estancia Amancay, ubicada cerca de Trevelín.

"Este tipo de atentados no son casuales", subrayó Torres, quien se había expresado en términos similares sobre los focos que comenzaron el miércoles pasado en Epuyén, y que ya afectaron a unas 2.700 hectáreas.

En su cuenta de X (ex Twitter), el mandatario provincial vinculó los incendios que viene sufriendo Chubut con el desalojo de la comunidad mapuche Lof Pailako en el parque nacional Los Alerces.

E

Embed Hace pocos días, desalojamos a un grupo de delincuentes que, bajo falsas banderas, decidieron usurpar tierras en el Parque Nacional “Los Alerces”, poniendo en riesgo el patrimonio de todos los argentinos. A las pocas horas del desalojo tuvimos tres focos de incendio simultáneos,… https://t.co/MS3QSVLc2b — Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 18, 2025 ?utm_source=Twitter&utm_medium=social-network&utm_campaign=Organic ?utm_source=Twitter&utm_medium=social-network&utm_campaign=Organic

Además, puntualizó que "intentaron incendiar la estancia Amancay, en la Cordillera, utilizando bombas molotov y prendiendo fuego toda la maquinaria y los vehículos del lugar".

En ese sentido, Torres recordó que "hace pocos días desalojamos a un grupo de delincuentes, quienes bajo falsas banderas, decidieron usurpar tierras en el Parque Nacional Los Alerces, poniendo en riesgo el patrimonio de todos los argentinos. A las pocas horas del desalojo hubo tres focos simultáneos".

Según el gobernador, estos hechos responden "a la planificación de los mismos delincuentes de siempre, que se amparan en un sector garantista de la Justicia que les asegura impunidad, con causas que demoran años en ser resueltas".

El gobernador del PRO concluyó que no les tiene miedo y que no se va a dejar intimidar por ningún violento: "No vamos a descansar tampoco hasta que estos delincuentes estén presos y los ciudadanos de bien puedan vivir tranquilos".

Incendio en Epuyén

Según el último parte del Sistema Provincial del Fuego, el fuego sigue activo y ya consumió 2.700 hectáreas de bosque, matorrales y pastizal.

Por otra parte, el municipio de Epuyén continúa con el relevamiento de casas afectadas por el fuego, pero el gobernador Ignacio Torres señaló que el número se elevó a 70.

Por el momento, continúa en investigación qué originó el foco atrás de la Escuela N°9, que se propagó rápidamente por el ejido urbano por culpa del viento.