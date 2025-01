Los peligros que tiene la sobreinformación tanto en la salud física como en lo mental / Por Romina Atencio

-La paradoja de la elección: demasiadas opciones, menos decisiones

Uno de los principales problemas de la sobreinformación es la dificultad para discernir qué es relevante, verídico o aplicable. En el ámbito de la alimentación, por ejemplo, abundan las dietas de moda, teorías contradictorias sobre los alimentos “buenos” o “malos” y promesas de resultados rápidos. Esta sobrecarga de información genera confusión y, en muchos casos, paraliza la toma de decisiones saludables.

Estudios han demostrado que la exposición a información conflictiva puede llevar a un fenómeno conocido como “paradoja de la elección”. En lugar de motivar a las personas, demasiadas opciones generan ansiedad, miedo a equivocarse y, en ocasiones, abandono de hábitos positivos por frustración.

-Efectos en la salud mental: ansiedad y autoexigencia excesiva

La salud mental también se ve afectada por la sobreinformación. Las redes sociales y plataformas digitales suelen promover narrativas idealizadas de bienestar que incluyen rutinas de autocuidado perfectas, estándares inalcanzables de productividad y una presión constante para “estar bien”. Estas representaciones pueden provocar sentimientos de insuficiencia, comparaciones negativas y un aumento en los niveles de estrés y ansiedad.

Por otro lado, el exceso de información también alimenta la propagación de mitos y pseudociencias, lo que puede llevar a la adopción de prácticas poco saludables o incluso peligrosas. Desde recomendaciones extremas para “desintoxicar” el cuerpo hasta soluciones milagrosas para combatir la ansiedad, las personas pueden caer en trampas que, lejos de ayudar, agravan sus problemas.

Para mitigar los perjuicios de la sobreinformación, es fundamental promover el pensamiento crítico y la educación en salud. Aprender a identificar fuentes confiables, consultar a profesionales calificados y cuestionar la validez de la información son habilidades clave para protegerse frente al exceso de datos.

Romina Atencio

M R Romina Atencio.jpg

Además, se debe fomentar un enfoque equilibrado hacia la salud y el bienestar. En lugar de perseguir ideales irreales, es más útil establecer metas alcanzables y sostenibles, adaptadas a las necesidades individuales de cada persona. También es esencial normalizar que el bienestar no es lineal y que los altibajos forman parte del proceso.

-Estrategias para combatir la sobreinformación

1. Fomentar el pensamiento crítico: cuestionar la validez y relevancia de las fuentes de información antes de aceptarlas como verdad. Esto incluye verificar si los datos provienen de profesionales calificados o instituciones reconocidas.

2. Priorizar fuentes confiables: reducir la exposición a contenido de dudosa procedencia seleccionando canales oficiales, publicaciones revisadas por pares y expertos en la materia.

3. Limitar el consumo de información: establecer horarios específicos para revisar contenido relacionado con salud y bienestar, evitando el consumo continuo que contribuye al estrés.

4. Consultar a profesionales: ante dudas sobre alimentación o salud mental, recurrir directamente a nutricionistas, psicólogos o médicos, en lugar de depender exclusivamente de consejos en internet.

5. Practicar la autorreflexión: identificar qué aspectos de la salud o bienestar son realmente importantes a nivel personal y filtrar información que no se alinee con esos objetivos.

Mi recomendación particular es que en esta era vuelve a tomar suma importancia escuchar tu voz interior. Reconectar con la intuición. Cada uno de nosotros es diferente y no existen recetas únicas. Observarnos, escucharnos, darnos espacio para priorizarnos, vuelven a ser los ejes fundamentales. Antes de comenzar una dieta, o un hábito recomendado en Internet, tratá de escuchar tu propio cuerpo... ¿Qué emociones te despierta? ¿Cómo responde tu cuerpo? ¿Resuena con vos? Ante la duda, no.

Si querés aprender a conectar con vos, afilar tu intuición y estar más conectado con tu voz interior, te invito a que conversemos. No te quedes con la duda. Si estás en búsqueda, la verdadera pregunta es: ¿Para qué? ¿Qué estoy buscando realmente, cuando busco? ¡Te espero para compañarte!