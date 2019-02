Loto Plus: un apostador se llevó más de 15,5 millones

Se sorteó el tradicional del loto y no hubo ganadores; por otro lado un apostador se llevó más de quince millones en el 5+2

El Tradicional -en sus alternativas más importantes- y Desquite del Loto Plus no registraron ganadores en el sorteo realizado anoche. No obstante, con 5 aciertos más dos 2, hubo un apostador que se alzó con más de 15,5 palos.