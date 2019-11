Luego de 37 años, regresó la Virgen de Luján que estuvo en Malvinas

Tras la finalización de la guerra, la imagen había sido llevada a Londres y luego remitida a la la catedral castrense San Miguel y San Jorge en la ciudad de Aldershot, condado de Hampshire.

Un médico inglés, que participó en el conflicto, reveló el lugar donde se encontraba y comenzaron las gestiones argentinas para recuperarla, las que tuvieron buena recepción por parte de la Iglesia inglesa.

En diálogo con TN, uno de los ex soldados argentinos contó que siempre se le rezaba a la virgen "porque cualquier momento podía ser el último".

"Me entregué a Dios morir pero no de esa manera, no despacio", recordó sobre el momento en que su zona era atacada por misiles ingleses.