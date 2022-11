Luján: murió un chofer al caer con su camión de un puente

Según informaron fuentes policiales, el conductor tenía alrededor de 50 años y ocurrió a las 5.20 de este viernes en el kilómetro 161 de la Ruta 6, mano a Campana.

El camión sufrió un despiste antes de cruzar el puente, por lo que cayó al terraplén, en una altura de cuatro metros.

Para el chofer, el accidente tuvo una consecuencia fatal, ya que perdió la vida producto del fuerte impacto.

Los bomberos y policías continuaban trabajando en la zona rescatar a la víctima y reacondicionar la calzada.

"Se dispusieron dos unidades de rescate, no teníamos acceso a la cabina porque la carga cayó sobre la cabina, no sabíamos si había gente o no. Trabajamos más de una hora y pudimos divisar al conductor que estaba sin vida", informó Mauricio Cerrutti, uno de los bomberos.

El camión es de marca Iveco y circulaba por la Ruta 6 en el sentido Luján-Campana y las causas del despiste quedarán en consideración de los peritos.