Maltrato animal: activistas advirtieron y repudiaron cambios que "atrasan"

"Es muy peligroso porque no respeta el principio de no regresión, que en este caso significaría que no se puede quitar a los animales garantías que ya tienen reconocidas por la ley. Y es justamente lo que está pasando, se le baja la protección de los animales con respecto a una ley de 1954", alertó en diálogo con POPULAR Malala Fontán, referente de la agrupación SinZoo.

Fontán reconoció que "la única figura buena que incorpora es la condena de la zoofilia, pero el resto es abyecto" y puntualizó que, si bien se prevé un aumento de penas, "la mayoría se vuelven inaplicables", mientras lamentó que "hay artículos que pueden tener varias lecturas, algo que no debería pasar en una ley penal".

Detalles

En un documento elaborado por especialistas y firmado por más de un centenar de ONG’s, detallaron las críticas al dictamen. "Permite dejar de alimentar e hidratar a los animales domésticos o cautivos, lo que hace a la supervivencia misma y es una privación que podría llevarlos a la muerte", comenzaron las entidades.

Y explicaron: "Así convierten en delito alimentar o dar agua a animales en situación de calle o no alimentarlos en cualquier situación en que se encuentren cautivos, incluyendo zoológicos, acuarios, granjas educativas y otros, sin que el hecho configure un delito, lo que permitiría sacrificios encubiertos y convertiría la ley en eutanásica".

En el texto, aseguraron que las modificaciones habilitan diferentes tipos de maltrato como "castigar a los animales, aunque les produzca dolor; mantenerlos encerrados, enjaulados o atados permanentemente; permite las mutilaciones, incluidas las estéticas; no darles asistencia sanitaria si los signos de enfermedad no fueran evidentes; drogarlos sin fines terapéuticos; habilita la tracción a sangre y también el maltrato en cualquier espectáculo, excepto los circenses".

Las 150 entidades afirmaron que otras cuestiones regresivas del dictamen es que "da lugar a la vivisección, es decir utilizar animales vivos en la educación produciéndoles la muerte" y acusaron que permite "la experimentación con animales, una industria basada en el sufrimiento y la muerte", además de " las cinchadas, jineteadas, pialadas y cualquier otra práctica que conlleva crueldad y, en muchos casos, la muerte".

Por todo esto, Fontán no dudó en afirmar que "así como está, esto es una clara regresión". "La propuesta de reforma que sale de las comisiones de la Cámara baja deja más desprotegidos a los animales de lo que estaban. Esto no puede pasar y está pasando. Sería una locura que tengamos una reforma que sea peor que la ley original, que es de 1954", fustigó.

La activista reveló que antes de que se emita el dictamen tuvieron conversaciones con el presidente de la Comisión de Legislación General Daniel Lipovetzky (Cambiemos). "Nos expresó su deseo de hacer una ley superadora que mejore la 14.346 y amplíe el tema de las penas. Pero tal como las modifican seguirían siendo excarcelables y el resto de las propuestas son vergonzosas", acusó, mientras aclaró que "el momento de modificar el dictamen es ahora, no cuando esté siendo tratado en el recinto".

