Maradona recargado: "Claudia no es buen ejemplo de madre"

Maradona disparó sin reparos: "Me quieren ver mal, quieren que vuelva a la droga, pero yo hace 15 años que no me drogo. Voy a cumplir 60 años y lo único que quiero es estar tranquilo, feliz y con trabajo (...) Hasta con Claudia hablo. Y hablo de todo y Claudia no es un buen ejemplo de madre. Esto lo digo y asumo lo que quiera hacer Claudia. Pero no me vengan a romper los huevos con que ‘está borracho’ o que ‘lo manejan’"

También defendió a su abogado, Matías Morla, con quien emprendió una batalla judicial contra Villafañe: “Matías es el que me defiende de Claudia. Por eso es lógico que ellas se enojen con él. Pero lo que tienen que entender es que él me está defendiendo de quien me robó y nosotros podemos tener relación, hablar (con Claudia) como hablamos, pero que entiendan que hasta que la madre no me devuelva todo lo que es mío, nosotros vamos a seguir peleando. Dicen que no hablamos, pero yo con ella hablo, no entiendo...”.

Acá la que se quedó con mis cosas fue Claudia y ellas (Dalma y Gianinna) se pusieron de su lado… Bueno, viejo, entonces que se banquen la que les toca, pero que no digan cosas que no son”, aseguró enojado el Diez.