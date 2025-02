Mariano Pavone, evacuado de la torre incendiada de Puerto Madero: "Salí con lo puesto"

El ex futbolista dijo que el fuego se desató en un sector del edificio lejano a su departamento: “Estoy del lado del río, en el piso 5, y el incendio comenzó en el piso 11, del otro lado. Empecé a ver humo por la ventana, estaba con mi hijo mayor y mi perrito. Empezó a sonar la alarma, fui para la entrada de servicio, vi que entraba un poco de humo y evacuamos”.

“Está la alarma contra incendios, que tiene una voz que dice que hay que evacuar porque hay un principio de incendio. Bajamos y los vecinos también. Por suerte, más allá de la desgracia, es algo material. A mi departamento no le pasó nada, pero estoy angustiado por mis vecinos, por lo que significa que se te prenda fuego tu casa”, lamentó.

Más allá de que no hubo heridos de gravedad, el ex goleador informó sobre una pequeña niña que debió ser atendida por los médicos: “La mujer de un amigo tiene una bebita que estaba bien, solamente le dieron un poco de oxígeno y la trasladaron por precaución, pero solamente eso. Hay angustia por el fuego, por lo material, pero dentro de todo no hay que lamentar heridos, que es lo importante”.

“Una vez me pasó en mi departamento. Vivía con mi ex mujer y mis hijos, tuvimos un incendio en casa que se controló rápido. Vivo acá hace 6 años y nunca había pasado nada. Al ver humo, no sabés de dónde viene. Al salir y ver que era bastante el humo, y el fuego, uno se preocupa más”, respondió ante la consulta de si era la primera vez que vivía una situación de este tipo.

Pavone escapó del edificio con su hijo mayor y su perro Buddy: “No inhalamos mucho humo, así que no hizo falta que nos asistieran”.

“El SAME vino rápido, los bomberos también. Lo importante es que solo fue un susto. Lo material angustia, pero por suerte se recupera”, concluyó.

Incendio en un edificio de Puerto Madero: cerca de 100 evacuados

Un incendio se desató en el piso 11 de un edificio ubicado en Marta Lynch 551, en el exclusivo barrio de Puerto Madero. El inmueble cuenta con 30 pisos, lo que activó el Sistema Integrado de Seguridad, movilizando a efectivos de Bomberos de la Ciudad y SAME.

El foco se inició en el edificio ubicado en la calle Marta Lynch 551, entre Aimé Paine y avenida de los Italianos, en el barrio de Puerto Madero.

El informe policial indica que el siniestro “generó una densa cantidad de humo que dificultó la identificación precisa del foco ígneo”.

“Personal de emergencia se encuentra en el lugar realizando tareas de inspección y control” y cerca de 100 personas debieron ser evacuadas. En este marco hay más de 30 móviles del SAME.

Asimismo, se comunicó que efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER) de Caballito de Bomberos de la Ciudad trabajan para sofocar las llamas y asistir a los residentes. Mientras avanza el operativo en la zona, se aguardan pericias para determinar el origen del incendio.

Hasta el momento informaron que no hay víctimas fatales, ni trasladados a hospitales. Además, la evacuación del edificio se realizo en orden y sin pánico. En este contexto, 50 personas fueron asistidas, de las cuales 12 estaban bajo control por inhalación de humo y recibían oxígeno, a la vez que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presenciaba el operativo de emergencia.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, sostuvo en declaraciones a la prensa que tres de los damnificados fueron derivados al Hospital Argerich y negó que haya riesgo de derrumbe.