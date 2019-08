Más de 14 mil jóvenes abandonaron Argentina en 2019

Durante el último mes hubo 1.800 personas de entre 18 y 35 años que dejaron la Argentina rumbo a nuevos horizontes, elevando el número entre enero y julio a 14.100, lo que equivale a decir que cada día unos 66 cruzaron la frontera para probar suerte.

"La crisis económica, con un dólar que pasó de 20 a 60 pesos en poco más de un año y una recesión que -se vislumbra- será larga, obliga a muchos jóvenes universitarios y con formación a buscar nuevos horizontes", advirtió Javier Miglino, director de Defendamos Buenos Aires, al analizar el impacto de los vaivenes económicos.

"No hay empleos para iniciarse laboralmente, el comercio está arrasado y la industria ha congelado las vacantes, lo que se traduce lisa y llanamente en una búsqueda de trabajo y nuevas expectativas en Europa y los Estados Unidos de América", explicó el abogado.

"No se trata de un viaje de turismo o de un viaje de estudios. Es una verdadera mudanza con documentación en regla o no, con todos los riesgos asumibles, en un país extranjero que no siempre está dispuesto a asumir nuevos jóvenes", advirtió Miglino sobre el porvenir de estos jóvenes.

ADEMÁS:

En un año cerraron más de 1.700 Pymes en todo el país

Al hablar de estos hombres y mujeres, explicó que se van "con la obligación exclusiva y excluyente a cargo de los interesados de aceptar cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de alojamiento y cualquier tipo de riesgo laboral y social en pos, primero de establecerse y luego de devolver todas las sumas recibidas para el viaje", para luego aclarar que "en general colaboran padres, abuelos, amigos e incluso loa compañeros de trabajo y allegados, porque no solo no es fácil ir a vivir a Europa o Estados Unidos, sino que es terriblemente caro".

Miglino consideró que la ida de 14.100 personas es "una cifra que a nivel internacional se considera como preocupante y de alto impacto demográfico", para luego asegurar que "la mayoría de los entrevistados nos confesó que se siente terriblemente discriminado" por las autoridades.

Además, advirtió: "Son muchos los casos de venezolanos y colombianos que públicamente han sido incorporados por los diferentes gobiernos, lo cual no solo es inmoral, sino que contradice a la ley nacional antidiscriminación 23.592, porque los funcionarios aludidos estarían dejando fuera de concurso a los chicos argentinos".