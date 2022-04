Kosteki aclaró que Alberto Fanchiotti y Alejandro Acosta "no saldrán con libertad condicional de ninguna manera", y contó además que se presentó en los Tribunales de Lomas de Zamora, donde constató que el Juzgado de Ejecución Penal N° 3 rechazó tanto el pedido de libertad condicional como las salidas transitorias que había solicitado Fanchiotti.

"Fanchiotti pidió la libertad condicional y pidió salidas transitorias y el Juzgado penal N° 3 de Lomas de Zamora le denegó la salida y fundamenta y argumenta por qué tomó esa medida", subrayó la mujer, que estudia Derecho y representa a la familia Kosteki como particular damnificada por el homicidio de su hermano, quien al igual que Santillán formaba parte del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón.

Sobre la resolución judicial que rechazó las solicitudes de Fanchiotti, la mujer destacó incluso algunas "cosas muy importantes que dice", en particular un dictamen criminológico en el que se deja constancia que el excomisario "si bien entiende que toda la responsabilidad haya recaído sobre él por su condición de jefe a cargo del cual se encontraba todo el operativo y por encontrarse cumpliendo una función pública, éste no se responsabiliza de los graves hechos por los cuales se encuentra detenido".

El Juzgado de Ejecución Penal N° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora está a cargo de la jueza Cecilia Vázquez.

Además, la hermana de Maximiliano Kosteki negó que Acosta, el otro condenado por los homicidios, haya hecho alguna petición a la Justicia, mientras que en relación a la convocatoria de algunas organizaciones políticas para manifestarse este martes en Avellaneda -como el Movimiento Barrios de Pie/Libres del Sur y el Polo Obrero- adelantó que ella no asistirá a la protesta.

En ese punto, cuestionó a los dirigentes de esas agrupaciones por "no chequear la información para saber cuáles eran las condiciones judiciales de las causas al día de hoy".

"La familia Kosteki no fue invitada a ningún acto para mañana en Avellaneda. Yo mañana no voy a ningún lado. Si van las organizaciones y la familia de Darío Santillán, ese es otro cantar. Yo me voy a movilizar siempre y cuando sea necesaria la protesta: voy a ir a repudiar si el Gobierno está haciendo algo incorrecto con la causa del Puente Pueyrredón, o si el Juzgado hace algo incorrecto con la causa judicial", advirtió.

Y agregó: "Pero movilizar gente por movilizarla, por querer llevar la chapita que dice 'estamos con la familia Kosteki y Santillán', no".

De ese modo, la hermana de Maximiliano Kosteki descartó concurrir al acto que realizarán este martes en la Estación Darío y Maxi (ex Avellaneda) del ferrocarril Roca varias organizaciones políticas desde donde llamaron a pronunciarse para "rechazar la libertad condicional de Fanchiotti y Acosta", condenados a prisión perpetua por las muertes de los jóvenes del MTD Aníbal Verón.