Mavys Álvarez habló de celos, violencia y sadomasoquismo en su relación con Maradona

"Sí, pasó muchas veces", respondió ante la pregunta de si Maradona la golpeaba. "En El comodoro (un bar de Cuba) una vez me sacó a empujones. Me empujó para adentro del carro. Cuando llegamos a la casa me subió por toda la escalera por los pelos", añadió.

"¿Qué otros episodios de violencia viviste con Maradona?", quisieron saber desde el programa "A Fondo" del canal 41 de Miami. "Viví varios. Uno fue cuando le contesté una llamada a Claudia, su esposa legalmente en ese momento. Ella llamó un día a su teléfono. Lo atendí porque él me dijo que ya no estaban juntos. El tiró el teléfono contra el piso, me dio una bofetada y me tiró contra la cama", narró.

mavys-alvarez.png Mavys Álvarez dio una nueva entrevista al canal 41 de Miami y agregó detalles aún más fuertes. Captura de TV.

Las palabras de Álvarez causaron gran revuelo en el entorno de Diego Maradona. La mujer cubana volvió a hablar de la denuncia contra el entorno del ex futbolista y dijo que le parece bien que se los enjuicie.

"Ellos participaron, pues sí, cuando él habló de todo eso, de meterme en una caja, y todos estaban ahí. Él me pidió que me lo hiciera (operación de senos), él quería ese cambio en mí, en mi inocencia y mi ingenuidad tal vez", comentó ante los periodistas.

Mavys la novia menor de Maradona: varios amigos de Diego vieron como me maltrataba

Mavys la novia menor de Maradona: varios amigos de Diego vieron como me maltrataba

"Diego no quería que yo estudiara"

Mavys la novia menor de edad de Maradona: Diego no quería que yo estudiara

"Me llevaron a hotel en Varadero encerrada en maletero de un auto"

Mavys la novia menor de Maradona: “Me llevaron a hotel en Varadero encerrada en maletero de un auto”

El lado más oscuro de Maradona: orgías y sadomasoquismo