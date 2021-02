Unos de los memes más viralizados del 2020, los del perro fuerte y el perro débil, ya tiene sus figuras coleccionables.

No hay dudas que uno de los memes más viralizados del 2020 -y que aún sigue siéndolo- en las redes es el de "Swole Doge" y "cheems doge", nombres que les dio la comunidad virtual a las imágenes de los dos perros que se usan para comparar distintas situaciones, generalmente contraponer un fuerte vs débil o un antes vs un ahora.