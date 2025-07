Cómo fue la reaparición pública del creador del meme 'Esto se va a descontrolar'

Tomás volvió al mundo de la exposición con Fernando, su hermano, quien participó de La Voz Argentina, en Telefe. El joven y su familiar viajaron desde Chimbas, San Juan, acompañado por su madre, Cristina. Tomás, se hizo conocido en el 2016 cuando tenía 11 años. Fue cuando cayó junto a otros 3 niños desde el techo de una precaria casilla mientras gritaba la frase que quedó inmortalizada en internet: 'esto se va a descontrolar'.

La secuencia, filmada con un palo selfie, revolucionó todo en su momento y se inmortalizó a lo largo de los años. Incluso, en la actualidad, suelen usar el video en Bendita TV, el programa de Beto Casella, en las noches de El 9, entre informes e informes. A menudo recrean las imágenes realizadas en el Barrio Luz y Fuerza, de origen humilde, donde creció Tomás. Y que lo convirtió en un inesperado protagonista del humor viral argentino.

Recordemos que, el ahora adolescente logró, en su momento, convertirse en tendencia porque la estructura donde se estaba grabando con amigos no resistió el peso y colapsó. Eso provocó una aparatosa caída que quedó para el recuerdo, sin lesiones de gravedad, por suerte. El video fue compartido inicialmente entre los íntimos pero, por esas cosas del destino, se viralizó instalándose para siempre como un fenómeno viral.

TOMÁS HABLÓ DEL RECORDADO VIDEO

"Yo hasta ahora sigo sorprendido de ese video. No lo creo... Por suerte, en su momento, fueron golpes y nada más", recordó Tomás, en diálogo con Nico Occhiato. Para luego contar que, en su barrio, es conocido con el apodo de, nada más ni nada menos, que El descontrol. Claro, como no podía ser de otra manera...

Pero lo malo, si se quiere, se ese video que sigue latente en la memoria de todos es que Suárez no lo hizo patentar, por lo tanto no cobra las regalías que siguen generando las imágenes. Es decir, el joven no obtiene ningún tipo de rédito económico, a pesar de que todos sabemos que es el autor de un video que todos tenemos presente.

Cómo está el creador de uno de los memes más virales de todos los tiempos.