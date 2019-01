Con el trasbordo como eje central, colectivos, metrotranvía y ciclovías se conectan entre sí para generar mejores tiempos de viaje y menor espera en el traslado de pasajeros en toda el área metropolitana.

El Gobierno mendocino aseguró que Mendotran "es la consecuencia de siete años de trabajo que involucró a técnicos y especialistas en distintas áreas".

Al implementarse la nueva red, hubo cambios en el recorrido de los colectivos departamentales e interdepartamentales.

Por tal motivo, en las semanas previas se dispuso de folletos informativos y una simulación de recorridos para evitar confusiones en los pasajeros, aunque, de acuerdo a medios locales, esrte miércoles los reclamos inundaron las líneas de atención.

"Voy a Maipú y me informé. Supuestamente el 800 me lleva pero no sé muy bien. Vengo de Las Heras al centro para ir hasta el Arenas Maipú. Tuve que irme caminando hasta el control del que era el GrRupo 60 (ahora 600). Ahí perdí tiempo. Me tengo que ir a trabajar y no sé a qué hora llego", manifestó Gabriel Roldán al diario Los Andes.