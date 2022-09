Milky Dolly, la tiktoker que "besa cirujas por la calle" y conoce a Fernando Sabag Montiel

"Nos cruzamos dos veces en un mes. Una yo estaba paseando por la 9 de julio y él se me acercó y me preguntó si era ’Milky Dolly’. Él era medio fan mío. Me preguntó si era la que besa cirujas en la calle, le dije que sí era yo, nos sacamos una foto y quedó ahí", había contado Milky en una aparición televisiva.

En otra aparición mediática, puntualmente en el programa del Pollo Álvarez, la influencer opinó sobre el atentando contra Cristina Kirchner.

image.png

"Para mi sí, fue algo planeado, armado, no es algo que sale en el momento", sostuvo cuando fue consultada acerca de la naturaleza del hecho y si creía que estaba armado.

"La segunda vez que me lo encontré, a los tres días, me regaló un algodón de azúcar y me preguntó si me podía sacar una foto con su celular", agregó.

t6Q1Ay8DSD-xFmgy.mp4

Al finalizar la entrevista con "Nosotros a la Mañana", Milky quiso promocionar "sus actividades en redes sociales" pero no tuvo lugar, ya que el conductor, la frenó en seco.

En su último video publicado tiempo después del atentado a CFK, la influencer compartió en un video de TikTok con la foto que se sacó en la primera oportunidad que vio Sabag Montiel.