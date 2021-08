Todo comenzó cuando Ezequiel, uno de los damnificados, denunció una presunta estafa llevada a cabo por un organizador de eventos, quien alquila una quinta situada en Álvarez Thomas al 3000, La Reja, dentro del citado partido bonaerense.

Según relató el hombre, dio con aquel lugar mientras buscaba un espacio para festejar su casamiento, pero lo que pensó que sería el inicio de un día inolvidable, terminó transformándose en una odisea entre llamados, reclamos y frustraciones.

"Me contacté con el lugar. Él (quien alquila la quinta) te ofrece todo el servicio completo y vos decidís si querés pagar la decoración y los servicios o solo el salón. Nosotros elegimos no pagar nada extra y gastamos 400 dólares en su valor actual en pesos", comentó en diálogo con POPULAR.

La quinta tenía de todo: cancha de fútbol y vóley, quincho techado, un parque para niños con juegos; estacionamiento para 45 autos; seis parrillas; piscina y parque grande; horno de barro; y más. Ideal para vivir una jornada más que amena.

Sin embargo, las restricciones de la pandemia conllevaron a que la organización para el casamiento se fuera dilatando, hasta que la situación se hizo insostenible.

QUINTA PATA MEDINA.JPG Moreno: alertan por estafas con alquiler trucho de quintas (foto ilustrativa) Foto: NA

"Le dije a mi pareja que nos iban a estafar porque nos estaban dando muchas vueltas. Y así pasó, al final dijo que la fiesta no se iba a poder hacer y que nos iba a devolver el dinero. Mi pareja le dijo que debía devolver el dinero al valor de lo que valía el servicio en la actualidad. Yo me comuniqué nuevamente e insistió que no tenía el dinero, y al final él se ofendió porque le dije que me estaba estafando y me cortó el teléfono", lamentó Ezequiel.

Y continuó: "Hablando con otras parejas damnificadas, nos dimos cuenta que hace lo mismo: sigue juntando dinero, luego dice que no se va a poder hacer el evento y cuando le reclaman corta el teléfono y no atiende más".

Al respecto, el damnificado insistió en que "somos varias parejas estafadas y hasta hay empleados del lugar que se comunicaron con nosotros". "También los estafaron y no les quieren pagar el sueldo", resaltó al tiempo que agregó que existen damnificados que desde 2019 esperan una resolución a favor, aunque todavía no tienen respuesta alguna.

Y este no es el único caso que trascendió. En diálogo con este medio, Mariela relató que a fines del 2020 fue víctima de un grupo de estafadores que se hacían pasar por dueños de quintas -también en Moreno- y pedían adelantos para luego desaparecer.

"A fines del año pasado decidimos alquilar una quinta en Moreno, algo que hicimos años anteriores. Siempre busqué por Facebook los terrenos y nunca tuve un problema, hasta que me topé con esta gente", afirmó la mujer, quien agregó: "Me mostraron un montón de fotos y me gustó el lugar. Lo consulté para pasarla a ver y me dijeron que no se podía porque la estaban ocupando otros inquilinos. Como estaba a buen precio, decidí darle el adelanto".

Y señaló: "Resultó que era una estafa. Me bloquearon de todos lados y perdí el dinero. Al poco tiempo me encontré con más víctimas de estos estafadores, a todos les pasó lo mismo".

Por este motivo, el licenciado en Seguridad Pública, Luis Vicat, explicó que "hay mucha gente que alquila departamentos en la Costa a través de inmobiliarias de redes sociales que no son inmobiliarias legales, por lo que, cuando van al lugar, se encuentran con que las coordenadas de la casa están 100 metros adentro del mar". "El departamento, literalmente, no existe. Las fotos son truchas, el edificio no es tal. Es bastante común, suele pasar en épocas estivales", añadió.

Bajo esta línea, Vicat manifestó que esto "también suele suceder mucho con lugares para eventos, en especial con quintas que se alquilan por día para casamientos, cumpleaños y cumpleaños de 15".

"Hay una serie de tips a tener en cuenta antes de alquilar y de entregar parte del dinero como, por ejemplo, nunca hay que entregar todo el pago antes. Debería entregarse primero una parte y luego entregar el resto cuando el evento está comenzando, el mismo día que se hace cuando el cattering ya está instalado y los invitados van llegando", agregó en diálogo con este medio.

Asimismo, expresó: "A la hora de contratar el inmueble, conviene revisar el lugar: los servicios de los que dispone y verificar que funcionen; y, sobretodo, exigir el dominio, es decir, un papel que demuestre que es el dueño".

"Si uno quiere dar un paso más se puede consultar si el titular de ese dominio realmente lo posee, para eso hay múltiples páginas web. Uno también tiene que preguntarse por qué la propiedad tiene ese precio vil, es decir, un precio que no se corresponde con la realidad del mercado", añadió.

Sucede que, según el licenciado en Seguridad Pública, muchas veces el precio "es una carnada para que caiga el posible estafado y, por otra parte, te inhibe de hacer presentaciones judiciales de manera posterior porque sólo la presentación en la Justicia te sale el monto que te estafaron más todos los honorarios".

Finalmente, Vicat concluyó: "La impunidad se da por la imprevisión de la víctima, para que el delito se lleve a cabo debe haber un delincuente y una víctima. La víctima es tal por no tomar los recaudos previos en la contratación de algo. La primera etapa es controlar quién es la persona con la que estamos negociando; la segunda controlar los títulos de propiedad; y la tercera es la inspección del bien que vamos a comprar. Si ante estas situaciones no nos ofrecen respuestas certeras y no nos permiten revisar el bien, entonces no se puede continuar".