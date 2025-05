Moreno: le dio una patada en la cabeza a un chico de 13 años que se había peleado con su hijo

En diálogo con el medio local Primer Plano Online, Adriana, la madre del chico que denunció haber sido golpeado por el adulto, contó que el enfrentamiento entre los estudiantes había sido pautado con algunos días de antelación, a la vez que agregó que no sabía cuál había sido el motivo de la disputa.

También relató que su hijo tiene tiene 13 años y el otro alumno, 14 años; y que habían acordado encontrarse afuera del colegio al que ambos asisten. “Mi hijo iba caminando con un amigo rumbo a la escuela y una cuadra y media antes de llegar se encontró con este chico. Se insultaron y empezaron a pelear. Y en eso se metió el padre del otro pibe, que le pegó a mi hijo: le dejó ensangrentada la nariz y mi nene salió corriendo para volver a casa. En el trayecto vomitó”, describió la mujer.

En un video de 47 segundos que subió a sus redes sociales la misma página web se llega a ver parte de la pelea y se escucha el insulto de un hombre, aparentemente, hacia la criatura. Fue el amigo del chico agredido quien le avisó a Adriana lo que había ocurrido con su hijo, por lo cual la mujer dejó su trabajo de depilación y estética a domicilio y volvió rápidamente a su casa. Al verlo y conocer su relato de lo que había pasado, decidió dirigirse a la comisaría de Paso del Rey.

Embed Violencia sin límite: un padre golpeó a adolescente que se peleó con su hijo a una cuadra de la escuela a la que ambos chicos asisten, en Moreno https://t.co/8fpqdk0rlq pic.twitter.com/RxurnK7vN3 — Primer Plano (@primerplanotv) May 23, 2025

Allí, según contó, no le tomaron la denuncia porque le indicaron que primero debía trasladar al adolescente a un centro de salud para que lo revisen. Molesta con la situación, lo llevó hasta el Hospital Héroes de Malvinas, donde le brindaron los primeros auxilios y le recomendaron que fueran al Posadas de Morón para que le profundicen algunos estudios y corroborar si existía alguna lesión interna.

En el segundo lugar le confirmaron que no había lesión ósea y que todo se circunscribía a traumatismos en la zona de la nariz, con importante sangrado. “Que un adulto le pegue a un menor es algo muy grave. Espero que se investigue y que se pueda saber quién es el agresor. La escuela me dijo que no podía darme sus datos. Ahora estoy enfocada en que me confirmen que mi hijo esté bien”, expresó la mujer que vive en el barrio Pompeya de Merlo, pero manda a su hijo a una escuela del vecino distrito de Moreno porque tiene el establecimiento a cinco cuadras de su casa.

De acuerdo con lo que se indicó, la Justicia ya tomó intervención en el caso y se espera que en las próximas horas se tomen declaraciones a testigos y se analicen las cámaras de seguridad de la zona para ver si hay registros de la agresión.