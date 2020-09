Murió Nobiko, el "gato largo", una leyenda de los memes

Have a smooth trip over the rainbow bridge@miyabi_2222https://t.co/5jUKTZ7AJt — 9GAG (@9GAG) September 20, 2020

Ha fallecido el gatito del meme LongCat pic.twitter.com/BGMze2yJu7 — Rox (@RoxSP) September 20, 2020

a very important part of cat meme history for millennials is gone it really sucks pic.twitter.com/bm2x4PZUf1 — isabella steger (@stegersaurus) September 20, 2020