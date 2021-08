Porro, quien trabajaba en el Policlínico ADOS y fue uno de los tantos empleados que contrajeron la enfermedad, había sufrido la discriminación y, luego, la violencia de un grupo de vecinos, que, según él, querían que se fuera del barrio para que no transmitiera el virus a otros.

“Me decían que me vaya del barrio porque tenía coronavirus. No sólo no tengo porque cumplí con el aislamiento, sino que me quemaron la casa y me robaron el auto”, había contado luego de ser internado por los golpes a La Mañana de Neuquén.

“La gente tiene desconocimiento, porque no he tenido problemas con este vecino. La Policía le explicó bien cómo era el tema de los contactos, del aislamiento, pero esta persona nunca lo entendió, hasta hace tres noches, que me pasa todo esto”, había declarado al mismo medio luego, en referencia al incitador a que varias personas le hicieran todo lo que le hicieron.

Cabe destacar, no obstante, que el fiscal de la causa puso en duda los dichos de Porro, asegurando que varias de sus declaraciones no coincidían entre sí ni con otros testimonios recolectados. No obstante, fue un hecho que tuvo que ser hospitalizado por golpes, que su casa fue incendiado y su auto fue robado.

"Él nunca se pudo recuperar. En realidad, desde aquel día, él no pudo volver a dormir bien. Trabajaba durante el día y a la noche se acostaba pero no podía conciliar el sueño. Sufrió mucho e iba a laburar casi sin dormir", contó su padre este año, luego de su fallecimiento, el pasado 4 de julio, ocurrido en la casa de su madre, donde había ido a pasar la noche.

“Uno de sus hermanos pasó por la habitación y ya estaba muerto. Fueron días duros. Nos queda mantenerlo en el recuerdo, siempre de la mejor manera", cerró, dolido, el hombre.