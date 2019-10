El hecho ocurrió en 2017 pero se viralizó este jueves cuando un amigo del “arrepentido”, Matías Costa, publicó las fotos del terrible acto de automutilación que realizó éste.

“Un amigo se tatuó y como no le gustó el tatuaje se lo sacó con un rayador de queso. Sí, un rayador de queso”, escribió Coste en su cuneta de Twitter, adjuntando las imágenes del hecho.

Embed Un amigo se tatuó y como no le gusto el tatuaje se lo saco con un rayador de queso. Si un rayador de queso pic.twitter.com/1tHObPVvaq — Matías (@_Matycosta) October 1, 2019

El posteo se hizo viral y a las pocas horas ya contaba con más de miles de comentarios, retuits y “me gusta”.

El joven que se hizo el procedimiento, contó en una entrevista en la que no se reveló su identidad, que decidió quitarse el tatuaje a los 19 años primero por una cuestión estética, y en segundo lugar porque quería ingresar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Finalmente, el muchacho reveló que no ingresó a dicha fuerza y que la operación no pasó a mayores, aunque recomendó no hacerlo a quienes crean que no le dolió tanto.