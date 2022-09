No ve, no alquila: "Por ciega no me quiso alquilar"

Eliana Manzo (video-converter.com).mp4

Eliana, casada con Diego -artista plástico- y con un bebé llamado Amadeo, les relató a Ernestina Pais y Pablo Valente, por Gente Radiovisión 107.5, el derrotero que tiene que atravesar para poder conseguir una nueva vivienda, ante el vencimiento de su contrato de alquiler.

“‘¿Ves todas estas cajas?’. Bueno, mañana 31 de agosto se nos vencía nuestro contrato de locación e íbamos a alquilar con Diego, mi pareja, y mi bebé Amadeo un nuevo hogar”, comenzó la bailarina su relato en Instagram.

Manzo relata que ya tenían todo resulto para firmar el nuevo contrato, pero -de repente- el propietario se negó a alquilarles. "‘¿Sabes por qué?’ Porque no veo. Así como lo escuchás. Por ciega no me quiso alquilar”, explicó notablemente indignada.

"Hoy, en la era de la inclusión, hay semejante acto discriminatorio hacia una persona con discapacidad", agregó, y detalló que no era novedad esta situación: "Otros, sin llegar a esta instancia de la firma del contrato, también se negaron a alquilarme por el hecho de que no veía".

Para finalizar el video, la actriz pidió consejo a sus seguidores: "¿Qué se hace en esta situación? Por favor pido ayuda. Ayuda en relación a un gesto humano que me diga por qué hoy suceden estas cosas de discriminar a una persona que no ve en cuanto a un acceso de vivienda”.

Diez años sin ver

hace diez años que Eliana Manzo empezó a ver borroso de un día para otro. Supuso que era un dolor de cabeza porque a las horas todo volvió a la normalidad, pero al día siguiente le ocurrió algo peor: no podía ver los objetos.

Esto se fue repitiendo cada vez más hasta que finalmente quedó ciega. Eliana tenía 24 años cuando sufrió una enfermedad neurológica que no le permitió volver a ver nunca más: “Se empezaron a 'morir' las neuronas del nervio y fui perdiendo la vista".

"Si vos me ves tengo los ojos bien, pero el tema es que el nervio no transmite la imagen al cerebro. Estuve tres veces internada, me hicieron todo lo que estuvo al alcance, pero no hubo caso", explicó.