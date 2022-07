Organizaciones Sociales vuelven a marchar a Plaza de Mayo

La marcha fue convocada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y las agrupaciones de izquierda que conforman Unidad Piquetera (UP), que llegarán desde diferentes accesos a la Plaza de Mayo, donde harán un acto central y no descartan que haya un acampe si no consiguen respuestas.

Por su parte, el movimiento Barrios de Pie se concentrará en el Palacio de Tribunales, en el cruce de las calles Talcahuano y Lavalle, donde brindará una conferencia de prensa.

Luego, se concentrarán otros grupos en distintos puntos de la ciudad: en el Ministerio de Trabajo para pedir que el salario mínimo vital y móvil llegue a los niveles de la canasta básica y en el Ministerio de Desarrollo Social para que entreguen alimentos y herramientas para los proyectos del potenciar trabajo.

La UTEP está conformada por Barrios de Pie, la CCC y el Frente Popular Darío Santillán, entre otras organizaciones.

Unidad Piquetera, por su parte, reúne al Polo Obrero, MTR-Votamos Luchar, el CUBA-MTR, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia, la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez y el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde), entre otros.

REUNION ENTRE CIUDAD Y PIQUETEROS

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y el titular de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, mantuvieron una reunión de cara a la marcha piquetera del sábado en La Rural, en contra de las políticas empleadas por el sector agrario.

Desde la Ciudad exigieron que levanten la protesta y volvieron a pedirle al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que hable con sus funcionarios para que desistan de la movilización.

"Es inentendible que funcionarios del propio gobierno nacional quieran hacerle un piquete al sector agropecuario, que es quien produce los alimentos de todos los argentinos", subrayó D'Alessandro, quien este jueves volverá a juntarse con Menéndez.