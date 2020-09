Los dueños del restaurante ya comunicaron a sus 25 empleados que la situación se volvió insostenible y que resolvieron cerrar. Desde abril pasado los trabajadores solo venían percibiendo la porción de su salario que aportaba el Estado a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Pese a que los dueños del local intentaron aguantar la crisis apostando al delivery y take away, los altos gastos fijos de un local de esas dimensiones volvieron inviable la ecuación, y lo facturado durante los últimos cinco meses no alcanzaba ni para cubrir los salarios de los trabajadores.

ADEMÁS:

Por el local pasaron una cantidad innumerable de artistas. El trío Los Panchos, Edmundo Rivero, Pedro López Lagar, Luis Sandrini, Malvina Pastorino, Tato Bores, Alberto Olmedo y Jorge Porcel, cuyo plato favorito era el clásico vermicellis al tuco y pesto. Entre los deportistas, Horacio Acavallo, Ringo Bonavena y El Mono Gatica no faltaban.

Luis Alberto Spinetta iba siempre y pruebas no faltan. En una entrevista en la revista Rolling Stones, Charly García contó que una noche se le acercó el “Flaco” en Pippo y le dijo que tenía talento y que se cuidara de los vampiros. “Yo me quedé contento", confesó.

Pippo era un restaurante de culto, con manteles de papel, vino en pingüino y platos que desbordaban de sabores. Los dueños lo definían en pocas palabras: “Los tiempos corren, pero Pippo sigue manteniendo su identidad, a pesar de los años, sin que lo esencial cambie”.