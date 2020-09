Otro revés para Claudia en la causa de los departamentos en Miami

"Querían congelar el caso. Argumentaron que Claudia no está trabajando y no tenía dinero para pagar sus abogados. La jueza dijo que no iba a permitirlo y que el caso seguía adelante", dijo el abogado del 10.

Ayer en Miami se realizó una nueva audiencia en los Tribunales de Florida en la causa que se investiga la compra-venta de departamentos por parte de Claudia Villafañe. Los abogados de Villafañe pidieron a la jueza que lleva adelante el concurso el congelamiento de la causa. ¿Motivos? Ellos argumentaron que por el Covid es necesario detener el juicio ya que Claudia no está generando ingresos y se le hace imposible seguir pagando los honorarios de los abogados. Pero la jueza que entiende en la causa "desestimó" ese pedido y decidió que siga adelante la investigación.