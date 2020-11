Papa Francisco: "La riqueza es lo que somos, no lo que tenemos".

"Somos portadores de una gran riqueza, que no depende de cuánto poseamos, sino de lo que somos: de la vida que hemos recibido, del bien que hay en nosotros, de la belleza irreemplazable que Dios nos ha dado, porque somos hechos a su imagen, cada uno de nosotros es precioso a sus ojos, único e insustituible en la historia", expresó.

"Están en la personalidad de Jesús, que siendo rico se aniquiló a sí mismo, se hizo pecado, se convirtió en la pobreza más cruda", afirmó el pontífice.

Papa Francisco- Santa Misa - Jornada Mundial de los pobres 2020-11-15

Al recordar que se acerca la Navidad, cuando mucha gente se pregunta qué comprar, aconsejó que es mejor hacerse otra pregunta: "Qué le puedo dar a los otros? Para ser, como Jesús, que se dio a sí mismo, y nació justamente en aquel pesebre". "Hoy, en tiempos de incertidumbre y fragilidad, no desperdiciemos la vida pensando solo en nosotros mismo, con una actitud de indiferencia", exhortó

Agregó que no debemos engañarnos al decir "Hay paz y seguridad" (1 Ts 5,3). San Pablo nos invita a mirar de frente a la realidad, a no dejarnos contagiar por la indiferencia". "Con la gracia de Dios, que es Padre y ha puesto tanto bien en nuestras manos, confiando a cada uno talentos diferentes

Además, señaló que "si no queremos vivir humildemente, pidamos la gracia de ver a Jesús en los pobres, de servir a Jesús en los pobres".

Porque, observó Jorge Bergoglio, "al final de la vida será develada la realidad: se desvanecerá la ficción del mundo, según la cual, el éxito, el poder y el dinero dan sentido a la existencia, mientras que el amor, el que dimos, surgirá como la verdadera riqueza".

También, se refirió a que "mucha gente pasa su vida solo acumulando, pensando en 'estar bien' antes que en 'hacer el bien'. Pero está vacía la vida de quien persigue las necesidades, sin mirar a quienes necesitan".Según Francisco, "ser fieles a Dios es gastar la vida, dejar que los planes se vean alterados por el servicio"

"Es triste cuando un cristiano juega a la defensiva, ajustándose solo a observar las reglas y a respetar los mandatos. Esto no basta, la fidelidad a Jesús no es solo no cometer errores", sostuvo

"El Señor nos invita, en cambio, a jugar generosamente, a vencer el temor con el coraje del amor, a superar la pasividad que se transforma en complicidad", subrayó

"Los pobres son para nosotros los banqueros, capaces de brindarnos un interés duradero: ellos nos garantizan una ganancia eterna y ya ahora nos prometen enriquecernos en el amor. Porque la más grande pobreza que hay que combatir es la del amor", concluyó.