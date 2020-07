Papelnonos sigue generando proyectos, ahora online

Muchos integrantes aprendieron a usar el celular, acceder a las redes sociales, navegar en Internet, para estar acompañados de sus pares en forma online, dadas las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus Covid-19.

En declaraciones a este diario, el psicólogo y músico Jorge Strada, fundador de Papelnonos/as, señala que en cuarentena "un recurso que nos está dando resultados no solo a la agrupación local de Mar del Plata (donde surgió la red hace 31 años) sino con los coordinadores de los grupos a nivel nacional y de otros países es la producción de radioteatros".

"Cada uno graba su parte del guión en su casa, me lo envían por celular, yo lo edito y subimos el material a la página www.papelnonos.org, a las redes sociales, y también se comparte en residencias geriátricas. Lo curioso es que cuando uno lo escucha, pareciera que estamos todos juntos en un estudio de grabación", detalla con orgullo.

Strada remarca que el radioteatro forma parte de las experiencias de vida de las personas mayores: "Hemos escuchamos muchas producciones, está en nuestra cultura".

En los radioteatros se continúa con la línea de Papelnonos/as "para reflexionar, divertirse y reivindicar la vejez", afirma Strada, y destaca "el entusiasmo de los coordinadores" por la tarea.

"Todos estábamos sintiéndonos un poco aislados y esto nos sirvió para reforzar la red, ‘un nosotros’, porque hay grupos en distintas ciudades de Argentina y otros países. Y estamos muy contentos por esta actividad", asegura.

Actividad intergeneracional

Asimismo señala que en las producciones no solo participan "los coordinadores, quienes tienen distintas edades" sino también "las personas mayores que integran las agrupaciones".

Cabe destacar que hay grupos de Papelnonos y Papelnonas en más de 65 ciudades de Argentina y otros países.

Strada comenta que "para el radioteatro que se llama ‘Coro de Silbidos’ hubo tantos participantes que se hicieron tres versiones y, en la última, se escuchan las distintas tonadas porque hay gente de Ecuador, Chile, España, y de distintas provincias argentinas. Es muy interesante".

También remarca que el grupo "está muy activo y se promueve la construcción de un concepto importante: ‘el nosotros’ porque Papelnonos no es el grupo de Mar del Plata sino una construcción colectiva".

La pandemia

Acerca de la pandemia de coronavirus, Strada sostiene que "estamos viviendo algo inédito, tengo 72 años y nunca viví una cosa así".

Al respecto manifiesta tener "un sentimiento de tristeza" al observar que con la pandemia resurgieron los prejuicios contra la vejez e incluso "veo que muchos adultos mayores es como que se quedan con una identidad que no estoy tan seguro que sea así, la de vulnerabilidad, de quedarse resignados, creo que surgió ese viejismo (prejuicios) por el que tanto peleamos para que no ocurra".

Destaca que desde Papelnonos se promociona otros modelos de vejez y, en tiempos de cuarentena, "es reconfortante" que muchas personas mayores aprendieron a usar las nuevas tecnologías para mantenerse en contacto.

"Yo me asombré porque estas producciones que estamos haciendo ‘obligaron’ a muchos a aprender a usar el celular para mandar los audios por Whatsapp", agrega.

Asimismo indica que en la página web y las redes de Papelnonos "hemos notado más visitantes que antes" de la cuarentena "y es un orgullo colectivo que la tecnología tenga un sentido social, nos pone contentos".

Incluso destaca que "la tecnología acerca a los grupos, si bien muchos se conocen de distintos encuentros, pero ya que no podemos juntarnos presencialmente, en los radioteatros mencionamos quiénes son y de dónde, se conocen y nos sentimos como una gran familia".

"Uno de los objetivos de Papelnonos es no sentirse aislado, combatir la soledad no deseada, no buscada, porque está emparentada con la depresión", señala.

Por otra parte, Strada manifiesta: "Algo que me sigue asombrando es que en los grupos de Papelnonos el 90% son Papelnonas, con lo cual quiere decir que es un movimiento femenino. Las mujeres tienen una actitud muy diferente de los varones. Ellas se relacionan, los hombres nos aislamos más".

"Cada vez más admiro a las mujeres, me parece que es una maravilla el modelo (de vejez) que nos están dando y los varones tenemos que imitarlo", remarca.

Hace 31 años

Papelnonos surgió en 1989 en la Ciudad Feliz por idea de Jorge Strada. Al año siguiente se comenzó a promover la iniciativa en otras ciudades y tiempo después se formó la Fundación.

Se trata de un programa social, educativo y cultural orientado a promover y generar oportunidades de participación para un envejecimiento activo con inclusión social de las personas mayores.

Los adultos y adultas mayores arman instrumentos de papel con los cuales interpretan obras de teatro musicales, también producen radioteatros, editan libros, entre otras actividades artísticas. Para participar no se requieren conocimientos musicales ni actorales previos.

