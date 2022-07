Afortunadamente fue rápidamente contenida por los técnicos y asistentes detrás de cámara y en pocos segundos se pasó del drama a la risa. Sin embargo, lo que podría haberse aprovechado como un mensaje para concientizar sobre el uso de este tipo movilidad eléctrica, terminó en un "chivo".

Luego de preguntarla a la nena dónde había aprendido a manejar motos, el conductor del ciclo, Mariano Iúdica, usó el espacio para el PNT acotando que "la puedan manejar los chicos, la pueden manejar los grandes".

Moto-electrica-Iudica.mp4

Como era de esperar, no fueron pocos los que criticaron a Iúdica por su reacción, incluso cuando el final fue feliz. De hecho, el propio Pablo Martínez Carignano, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), le dedicó este lunes un mensaje en su cuenta de Twitter.

"La nena no se lastimó y eso es lo importante. Pero estas imágenes nos gritan que una moto no es un juguete, como tampoco lo es un cuatriciclo. Los adultos debemos cuidar a los niños y no exponerlos a riesgos para los que no están preparados", dijo en un primer mensaje junto al primer fragmento del video.

Embed La nena no se lastimó y eso es lo importante. Pero estas imágenes nos gritan que una moto no es un juguete, como tampoco lo es un cuatriciclo. Los adultos debemos cuidar a los niños y no exponerlos a riesgos para los que no están preparados. https://t.co/EYnp2uUEpP — Pablo Martinez Carignano (@pmcarignano) July 18, 2022

"Una vez consumado el error, sería deseable que un conductor le dijera a su audiencia que lo que se hizo no debió haberse hecho y que nenes y manejar son incompatibles. En lugar de eso, hubo chistes. Cero gracioso todo", cerró el funcionario nacional.

Como tantas otras veces, se desperdició un momento televisivo con buena audiencia y viralización, para dejar un mensaje de esos que tanta falta hacen.