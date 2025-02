Paul McCartney, los derechos de autor y la inteligencia artificial (IA)

La preocupación del ex integrante de “The Beatles” recala sobre las regulaciones de los Estados y, por tal motivo, realizó un pedido público para que los gobiernos garanticen la protección de las industrias creativas, ya que la IA podría “estafar” (SIC) a los artistas. El compositor británico en su reciente entrevista con la BBC, agregó: “Hay jóvenes que están empezando, que escriben una hermosa canción, pero no son sus dueños, no tienen nada que ver con su creación, y cualquiera puede copiarla”.

El rol de las plataformas digitales

La denuncia de McCartney está centrada en el rol de las plataformas digitales. Según el célebre músico “el dinero de la música se está yendo hacia algún lado. Cuando llega a las plataformas de streaming alguien está recibiendo el dinero, y debería ser la persona que lo creó. No debería ser un gigante de la tecnología”, agregó a la BBC.

Al mismo tiempo, el Reino Unido está intentando regular la articulación de la AI y los derechos de autor. El Gobierno propuso a fines de 2024 un nuevo proyecto de ley que permitiría a las empresas tecnológicas entrenar sus modelos de IA con obras protegidas por derechos de autor, a menos que los creadores opten explícitamente por no participar. De acuerdo con el gobierno británico, este sistema podría fomentar un entorno regulador más amigable con la IA, lo que impulsaría la inversión en el país.

La protección de los derechos de autor

Por otra parte, en la mayoría de las naciones del mundo existe una entidad legítima que gestiona los derechos de autor de los compositores y autores de música. La función de estas entidades es defender los derechos de autor de los compositores, intérpretes y autores de música, ya sean nacionales o extranjeros. El rol de las entidades que protegen los derechos de los autores es muy valorado por los artistas y productores debido a que es muy complejo fiscalizar la reproducción musical de las obras en todo el mundo. Algunos ejemplos de organizaciones que cumplen estas funciones son: ASCAP y BMI(USA); PRS for Music (UK) SACEM (Francia); GEMA (Alemania); JASRAC (Japón) y SADAIC (Argentina).

Por último, desde 2024, intérpretes, artistas, compositores, editores y empresas de medios, se vienen reuniendo en distintas partes del mundo para vigilar que la producción de música a través de la IA no sea lesiva en relación con los derechos de autor a pesar del continuo avance de la tecnología.