Pese a las advertencias, siguen vendiendo dióxido de cloro

Ayer a las 2.43, un usuario de Mercado Libre le preguntó a "Gonzales2712" si su DCS, el nombre con que se conoce al dióxido de cloro, era el mismo producto que había tomado la conductora Viviana Canosa. "Sí, el mismo, saludos", respondió el vendedor.

Seis horas más tarde, durante el reporte diario de Covid-19, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, volvía a insistir: "Queremos recordar la importancia de no automedicarse con ninguna medicación, ni con medicamentos que no están autorizados".

Casi en simultáneo, otro usuario preguntó a Gonzales2712, de Villa Luro, según su perfil, cuánto debía comprar para dos personas. "Te rinde hasta 50 litros, tranquilamente pueden tomar 2 personas, saludos", respondió el vendedor, quien asegura en su publicación que su dióxido es marca "DGONZALES".

Para entonces, la noticia de que en menos de 48 horas un hombre y un niño de cinco años podrían haber muerto por consumir dióxido de cloro, también llamado "la solución milagrosa", recorría el país.

En el reporte matutino del domingo, Vizzotti repitió lo que la cartera de Salud viene diciendo desde hace tiempo, que el DCS es peligroso.

El sábado, el Ministerio de Salud ya había recordado que el uso de dióxido de cloro para el tratamiento del coronavirus no está autorizado y "no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna para su comercialización y uso".

Además, afirmó que la ingesta de dióxido de cloro puede causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales.

A las advertencias del Ministerio, también se suman las de la Sociedad Argentina de Pediatria, la ANMAT, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Food and Drug Administration (FDA), el organismo que en los Estados Unidos controla la calidad de drogas y alimentos, y que ya el 8 de abril había asegurado que no existe "ninguna evidencia científica que apoye su seguridad o eficacia, y presenta riesgos considerables a la salud de los pacientes".

Sin embargo, el DCS se sigue vendiendo a un promedio de mil pesos el medio litro.

"Gonzales2712" registra 172 ventas a través de Mercado Libre en los últimos cuatro meses. Tiene 46 opiniones positivas y una sola regular, lo que le permitió acceder al sello de "Mercado Líder", que lo califica así: "¡Es uno de los mejores del sitio!".

Además del DCS, también ofrece termos de Frozen y tijeras de Hello Kitty."¿Cuánto tengo que consumir por día?", le pregunta un usuario: "Hola, 15 ml por día máximo", le aconseja Gonzales2712.

Otro vendedor, de Córdoba, también lo ofrece, pero con mayor discreción. En su publicación, donde los envases aparecen junto a gemas y una imagen de algún fenómeno intergaláctico, el vendedor garantiza que su producto "mata hongos, bacterias y virus".

Ante cada pregunta, responde que las instrucciones son enviadas por mail una vez comprado el producto pero no aclara si es apto para beberlo a pesar de que es la consulta más repetida. Sí, en cambio, informa que "lo trabajamos con un ingeniero químico" y que "creería" que se trata de la misma fórmula utilizada por "un médico suizo". En realidad es alemán y se llama Andreas Kalcker, un supuesto científico y quien echó a rodar el mito del DCS para prevenir el Covid-19.

En cambio, su competidor de Villa Luro, lo asegura sin vueltas, su dióxido sí es el de Kalcker.

Diez días atrás, en su programa de canal 9, Canosa bebió en vivo un trago de su botella con dióxido de cloro: "Vamos a despedirnos, voy a tomar un poquito de mi DCS, oxigena la sangre, viene divino, yo no recomiendo, les muestro lo que hago", dijo la conductora. Las consultas en los sitios online no pararon de crecer desde entonces.

"Exhortamos a las/os comunicadores a actuar con responsabilidad en este delicado momento que vive la humanidad", señaló la Defensoría de los Niños, niñas y adolescentes. Y ayer Vizzotti volvió a pedir "a todos los actores relevantes para difundir esta información" sobre el peligro de consumir DCS.

Ante la insistencia de un posible comprador por tener mayores precisiones, el vendedor de Córdoba ya responde en mayúsculas: "HOLA, BUENAS NOCHES. TODAS ESAS DUDAS TE LAS VAS A SACAR CUANDO LEAS LOS ADJUNTOS EN PDF QUE ENVIAMOS CON LA COMPRA".