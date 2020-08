Canosa bebió dióxido de cloro al aire y hubo polémica

Obviamente que esta decisión de Canosa generó polémica y fueron muchos los profesionales que salieron a cuestionar su rol de comunicadora a la hora de recomendar este tipo de prácticas. "El CDS no sirve para nada, menos para la prevención de Covid. Es un material altamente tóxico y no se recomienda bajo ningún punto de vista. No hay evidencia científica de que sirva contra el virus", informó ayer la médica Mariana Lestelle en Los ángeles de la mañana luego de ser consultada por la actitud de Canosa. ‘Cuadros digestivos irritativos severos, con la presencia de náuseas, vómitos y diarreas, y graves trastornos hematológicos (metahemoglobinemias, hemólisis, etc), cardiovasculares y renales’, son algunos de los perjuicios para la salud que puede producir su ingesta dijo la doctora. Además agregó que su inhalación, a través de nebulizaciones, por ejemplo, ‘también implicaría riesgos de broncoespasmo, neumonitis química y edema de glotis’.

El dióxido de cloro es una solución al 28% de clorito de sodio en agua destilada, que se usa como blanqueador y desinfectante de superficies industriales. Pero en el último tiempo se publicitó como una supuesta cura del coronavirus. Por esto la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió un comunicado en el que recomienda ‘no consumir medicamentos no autorizados’. ‘Debido a la circulación de información en redes sociales y medios digitales relacionados a la utilización de dióxido de cloro para el tratamiento de COVID-19 u otras enfermedades, se recuerda que el producto mencionado no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna por parte de este organismo para su comercialización y uso’.

A partir de este escándalo, ayer por la tarde Canosa escribió en su Instagram. "Prefiero el amor al miedo. Prefiero luz a la oscuridad. Prefiero despertar a estar adormecida. Prefiero la libertad a la esclavitud. Prefiero CDS con todo lo que dicen a una vacuna que los mismos creadores piden inmunidad/impunidad por sus efectos colaterales. Prefiero patear el tablero escuchándome y no ir en contra de mi naturaleza. Prefiero mi sana locura a una cordura infligida y forzada. Estudien investiguen y no repitan. Cuando el río suena. Mi cuerpo es mío y tengo derechos sobre él. Uso barbijo y tapabocas... pero eso no calla mis ideas creencias y decisiones. Y a los que agreden mejor utilicen su tiempo investigando, estudiando. ¡Muchas gracias!". Una polémica más y van.