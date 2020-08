Podrían sancionar a Viviana Canosa por beber dióxido de cloro en cámara

Pero no solo habló López, sino que también lo hizo el titular del ENACOM (que regula los medios de comunicación) y sin hacer alusión a la acción de Canosa, pero en referencia a las buenas prácticas en radio y TV, Claudio Ambrosini, sostuvo que "no podemos hablar a la ligera en la televisión de cualquier tema, no sería lo conveniente y menos en este momento tan delicado que está viviendo la Argentina y el mundo". En ese sentido, Ambrosini señaló que desde el comienzo de la pandemia, el organismo apeló "a la comunicación responsable y a que se consulte a sitios estatales o prestigiosos en cuanto a la temática de salud".

Fuera de lo que serían las sanciones para Canosa y el canal, quien también se refirió al tema fue Fernán Quirós, Ministro de Salud Porteño, quien dijo: "Le pido a la población que solo se rija por lo que dicen los organismos de salud que son los verdaderos entendidos y responsables. El resto no debería ser tenido en cuenta".

Pero Canosa no se calló. "Hay un futuro, en el medio de tanto terror que nos quieren infundir. Basta de miedos", dijo. Y comenzó con una campaña en redes. "Elegí esta canción y les pido que con el hastag #bastademiedos graben con sus teléfonos el video, para que perdamos el miedo. Es maravillosa, es impecable, describe exactamente lo que nos pasa’, escribió Canosa, antes de subir una grabación editada con distintas imágenes que daban cuenta de la vida en cuarentena y las cuales hacían referencia al miedo colectivo.