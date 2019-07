Para hablar sobre esta cuestión, y saber cómo se encontraba tras padecer un accidente en su moto cuando transportaba un pedido, Ernesto Floridia (63) salió al aire en Detrás de lo que Vemos, programa que se emite en AM 750, y explicó cómo es su experiencia como “microempresa que realiza un servicio tercerizado” para Glovo. Hay que recordar cómo actuó la empresa cuando él se comunicó para avisarles que había padecido un fuerte golpe a bordo de su moto: le preguntaron cómo se encontraba la pizza y si podía sacar una foto. Todo eso, cuando él ni siquiera podía moverse.

“La empresa no debe hacerse cargo, yo soy la empresa. No es lo ideal, pero son las reglas. (...) La empresa me paga un básico por cada viaje, un monto por kilómetro recorrido y minuto de espera”, aseguró Floridia. Y explicó cómo es el procedimiento: “Las reglas de juego son: ¿querés trabajar con Glovo? Sacate el monotributro, traeme tu certificado de antecedentes penales, poné tu moto, bici o hacelo caminando”.

“No tenía otra opción, esa es le discusión de centro. El problema no es Glovo. Pero si hacemos un análisis describiendo la situación: acá vino una empresa a la Argentina que tiene sus reglas de juego. Si vos querés las aceptás o te vas, pero la pregunta es a dónde te vas. ¿A dónde te vás? Ese es el problema. No me preocupa que ellos hagan plata, sino le tendríamos que pedir que hagan beneficencia. No mezclemos las cosas”, resaltó.

Hace un rato socorrí a un repartidor de pizza que lo atropelló un auto. Mientras yo llamaba al Same, el hombre - tirado en el piso y sangrando- avisaba a la app que había tenido un accidente.

Lo único que le importaba a ellos era el estado de la pizza.

“Puede ser inmoral, pero es legal. Por eso yo no les puedo saltar a la yugular, ellos me pueden decir ‘hermano nosotros te dijimos como son las cosas’”. reflexionó.

¿Necesitan un gremio los repartidores?

Ante la posibilidad de tener un gremio que los ampare, Floridia se mostró reacio: “Estamos muy quemados con los sindicatos, porque estamos muy quemados con los sindicatos. Los queremos lejos, ya sabemos cómo viene la mano. A mí no me han defendido nunca, yo tengo anécdotas terribles. El sindicalismo argentino es lo más corrupto y deficiente que hay, creo que en el planeta. No creo que haya gente tan jodida como los sindicalistas, son traidores. Dicen que nos defienden, pero defienden sus casas quintas, sus aviones privados”.

“Nunca fue el gobierno o el Estado el que me mejoró o empeoró mi situación, todo fue mi esfuerzo. Cerré un negocio hace seis meses, y hacía diez años que estaba. Pero para mí, la situación cambió para mejor: gano mucho más con Glovo (...). ¿Qué querés que diga de Glovo? Este año me compré dos motos, una cero kilómetro para trabajar y tengo una para pasear, me fui de vacaciones, ayudé a mi hijo, arrreglé mi casa. Y ahora estoy decidiendo: compro un auto o me voy de vacaciones”, relató.

El comunicado de la empresa tras el accidente:

