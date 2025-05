Primera homilía de León XIV: cita a Francisco y Jesús como modelo

“Jesús nos mostró un modelo de humanidad santa que todos podemos imitar”, declaró León XIV y remarcó que “Dios, al llamarme a través del voto de ustedes (los cardenales), me confía este tesoro a mí para que, con su ayuda, sea un fiel administrador”.

Luego, sostuvo que la falta de fe lleva consigo muchas heridas que acarrean a la sociedad y mencionó a su predecesor: “Como muchas veces nos ha enseñado el papa Francisco, estamos llamados a dar testimonio de la fe gozosa en Jesús salvador”, remarcó.

También se dirigió a los cardenales presentes y les dijo: “Ustedes me han llamado a llevar la cruz y a ser bendecido”, además de pedirles ayuda para difundir la fe católica. Por último, manifestó: “No faltan tampoco los contextos en los que Jesús, aunque apreciado como hombre, es reducido solamente a una especie de líder carismático o a un superhombre. Y esto no solo entre los no creyentes, sino incluso entre muchos bautizados, que de ese modo terminan viviendo, en este ámbito, un ateísmo de hecho”.

Sobre el tema del idioma, que había sido uno de los puntos salientes de su presentación tras el cónclave que lo consagró Papa, cabe detallar que la primera lectura de esta misa fue en inglés y estuvo a cargo de una mujer, al igual que la segunda lectura, pero en este caso fue en castellano.

Ataviado con vestimentas blancas, León XIV procesionó hacia la Capilla Sixtina y bendijo a los cardenales mientras se acercaba al altar y al fresco de “El juicio final” de Miguel Ángel detrás de él. Pronunció las oraciones iniciales y los himnos en latín, y varias mujeres leyeron las primeras lecturas de las Escrituras.

Fue en esa misma capilla decorada con frescos el misionero nacido en Chicago como Robert Prevost fue elegido el jueves por la tarde como el 267mo Papa, superando el tabú tradicional contra un Sumo Pontífice proveniente de Estados Unidos. En su primera aparición al mundo, el religioso agustino de 69 años llevaba la tradicional capa roja, vestimenta que Francisco había evitado en su elección en 2013, sugiriendo un retorno a cierto grado de seguimiento de reglas tras el pontificado poco ortodoxo del argentino fallecido a los 88 años.

Capilla Sixtina Papa León XIV Homilía Iglesia Vaticano.jpg La imponente Capilla Sixtina, sede de la primera homilía del papa León XIV.

Sin embargo, al elegir el nombre de León XVI, como el Papa reformador de justicia social del siglo XIX y mencionar algunas de las prioridades más orientadas a las ideas de Francisco, el estadounidense también podría haber querido señalar una fuerte línea de continuidad: otro León en la historia de la Iglesia fue fray León, un fraile del siglo XIII que fue un gran compañero de San Francisco de Asís, el homónimo del difunto Papa.

“Juntos, debemos intentar descubrir cómo ser una Iglesia misionera, una Iglesia que construye puentes, establece diálogo, que siempre está abierta a recibir, como en esta plaza con los brazos abiertos, para poder recibir a todos los que necesitan nuestra caridad, nuestra presencia, diálogo y amor”, decñar+p León en un italiano casi perfecto en sus primeros comentarios al mundo.