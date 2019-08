En diálogo con Radio La Red, el funcionario se refirió a la promesa de campaña del referente del cuadro opositor, quien, en un acto en el partido de Lomas de Zamora aseguró: "Vamos a hacer una ley que diga que los jubilados no pagan los medicamentos y el Estado los va a subsidiar, y no me importa lo que digan".

"No estoy de acuerdo con eso. Me parece que uno tiene que darle medicación gratuita al que lo necesita, y dentro de los 4 millones de beneficarios del PAMI hay jubilaciones altas también", respaldó Cassinotti sobre su rechazo a los dichos de Fernández.

En la continuidad de su crítica tajante, el director ejecutivo calificó como "demagógico" el reparto de medicamentos gratuitos debido a que, de acuerdo a su visión, la actual gestión de gobierno ha hecho una "política muy buena" en el sector.

"Seguimos entregando la misma cantidad de unidades de medicamentos", afirmó.