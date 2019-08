En el marco de una exposición en Ciudad Universitaria, Fernández señaló el miércoles por la tarde a Sandra Pitta, quien durante la mañana de ese día en Radio Caput había expresado su repudio contra la gestión anterior debido a malas experiencias vividas en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

De acuerdo a la profesional, en la entidad había un intenso apoyo al cuadro político que comandaba el país, mientras que los que no estaban alineados con esa ideología, como Pitta, "trataban de ser muy cautos al hablar".

"Eso fue lo que más me impactó de esa época, porque la última vez que viví algo así fue durante la dictadura, donde uno se cuidaba de hablar", aseguró.

Ante esas palabras, el líder del Frente de Todos le dedicó un espacio especial: "A ningún investigador nunca le voy a preguntar cómo piensa ni a quién vota. Así que, Sandra Pitta, no tengas miedo, te prometo que te voy a cuidar como a todos ellos, porque vos valés mucho igual que todos ellos".

"Esta mañana cuando leía en Twitter a Sandra, a quien no tengo el gusto de conocer, decía 'qué equivocada está'. Claro, ella no debe saber lo que me marcó La Noche de los Bastones Largos. Yo no pego ni con bastones ni con decretos ni con nada a nadie y menos a los que investigan. Así que Sandra, sacate ese miedo, es un miedo incomprensible", señaló.

Vía Twitter, la Biotecnóloga y Farmaceútica se descargó contra los críticos kirchneristas que comenzaron a hablarle: "Chicos, para asustarme hace falta más. Esto los describe a ustedes. No a mí. Gracias a todos los que se están solidarizando conmigo en este momento. No me importa el bullying. Ya les dije: soy una outsider y ese es mi mayor orgullo. Se los recomiendo, pequeños esclavos. La libertad es maravillosa".

"Son fascistas y todavía no se enteraron. Porque el fascista es el otro, no?", agregó Pitta, quien, además de publicar otros mensajes en su cuenta, replicó muchos otros que le expresaron su apoyo.