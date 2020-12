Rocío Oliva: "Es inevitable la batalla por la sucesión"

“Si yo hablara... Hace una semana falleció Diego, vamos a tener respeto. Pero yo también voy a seguir hablando en el camino, no todo es como parece”, soltó con enojo una de las protagonistas de Polémica en el Bar.

"Si Diego se levantara, le daría una piña a más de uno... Esto no termina acá, todos se van a echar culpas y va a ser para largo. Es inevitable la batalla que habrá entre sus familiares por la sucesión", agregó Oliva, quien confió que ella tiene un proceso judicial en marcha por una compensación económica que exigió ante la Justicia luego de separarse del Diez.

Con respecto, a la imposibilidad de asistir al velatorio, Oliva agregó: "Me quedé con el dolor de no poder despedirlo porque fue mi pareja durante seis años y sé el amor que tenía por él y él por mí. Llegué a la madrugada y cuando no me dejaron entrar, me desesperé. Nos quisimos mucho, no nos separamos porque no nos amábamos más. Nos separamos porque no iba la relación”.

La herencia de Maradona hoy es incalculable. A la cantidad de bienes personales (viviendas, autos, recuerdos invaluables, etc) se suman bienes inmateriales imposibles de mensurar. En los últimos días se conoció que el abogado Matías Morla, apoderado de Maradona, tenía registrados, a nombre de una empresa, las marcas "Maradona", "El Diego"; "El 10", "Diegol" y "La mano de Dios".

Habrá que ver cómo resuelve la justicia, pero todo parece indicar que la misma tardará mucho tiempo en expedirse acerca de la sucesión del ídolo.