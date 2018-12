La situación aconteció el pasado 28 de septiembre con el estudiante Santiago que concurrió a la escuela y declaró con ese accesorio su homosexualidad ante el resto del alumnado.

Sin embargo, a las pocas horas,un tutor se acercó a él y le pidió que se lo quitara debido a que se veían afectados los códigos éticos de la entidad.

Minutos después, le solicitaron que se dirija hacia el salón de dirección, donde lo esperaba la directora del colegio y la vicedirectora, las cuales volvieron a pedirle que se saque la pulsera porque "no estaba permitido su uso".

De acuerdo a varios medios de esa provincia, el chico "dijo que a él esa pulsera lo representaba, que no afectaba ninguno de los valores del colegio".

Sin embargo, sin desear continuar el debate, los directivos le ordenaron que se la sacar porque estaba prohibido.

Posteriormente, se comunicaron con el padre del alumno y lo convocaron a una entrevista en el colegio, en el que le pidieron disculpas por la situación y le dijeron que estaban "aprendiendo".

LA RESPUESTA DE SUS COMPAÑEROS

Anoticiados de la situación, cuatro compañeros decidieron protestar por la discriminación que sufrió Santiago y se pintaron la bandera LGBT en las manos al tiempo que se tomaron fotos que nviaron por WhatsApp y una se publica en el Twitter.

Esta última fotografía contó con un gesto de fuck you hacia el escudo de la escuela y una remera con la frase: “Fuck what they think” (que no te importe lo que ellos piensen).

Por tal motivo, las autoridades los sancionaron con 14 firmas a esos chicos y en los últimos días recibieron la información que no serán admitidos para el ciclo 2019.

LAS PALABRAS DE LA ESCUELA

Mediante un comunicado, el Colegio Santa María expresó que "como cualquier otra institución educativa, cuenta con un Régimen que determina la cultura de convivencia, el cual es aceptado por todos los integrantes de la Comunidad Educativa, incluidos los alumnos, de común acuerdo".

Como parte de un proceso enriquecedor para el alumnado, la entidad propone aceptar "la diversidad de pensamientos y opiniones en un marco de convivencia y respeto".

"En ese marco, informamos que a un alumno de 4to año, que manifestó libremente su identidad de género, se lo respetó como se los respeta a todos los integrantes del Colegio y se lo acompañó como se lo hace con todos los alumnos", aseguró.

En el texto difundido a la prensa, no negaron que hayan mantenido una reunión con el alumno, tras la cual, detallaron, se procedió a hacer "una excepción en el reglamento" de la institución y se lo autorizó "hasta el último día de clases".

En ese sentido, aseveraron que no fue sanciono así como tampoco expulsado para el ciclo del año próximo.

Los compañeros que protestaron con la fotografía en el Twitter sí recibieron una sanción y se determinó ejercer el derecho de no admisión para el Ciclo Lectivo 2019 por "cometer una falta grave" que dañó "al ideario institucional" con esos gestos.

"Cabe aclarar, que los alumnos no fueron expulsados en momento alguno de la Institución y se encuentran terminando el presente ciclo lectivo en ella, con absoluta normalidad", concluyeron.

EL GOBERNADOR DEFENDIÓ A LOS ALUMNOS

En respuesta a un tweet de la periodista Florencio Etcheves que mencionaba al caso y pedía por su intervención, el gobernador Juan Manuel Urtubey consideró como "inaceptable" la decisión de la escuela.

Muy bien que así sea. Gracias por responder, Gobernador.

"Hablé con su familia y di instrucciones al Ministerio de Educación para que hagan valer los derechos de Santi y sus compañeros", expresó en la misma publicación.