Santi Maratea polémico: ¿Qué les pidió a los hinchas de Independiente?

La colecta para saldar todas las deudas del Rojo sigue subiendo, aunque mucho más lento que los primeros días: ahora pasó los 700 millones de pesos de los que, como se sabe, Maratea se queda con el 5%, mientras el 1% se destina a gastos varios.

Independiente le debe 5.700.000 de dólares al América de México (por el pase de Cecilio Domínguez) que es la deuda más alta y que el club debe pagar para poder levantar la inhibición para el próximo mercado de pases. Según la dirigencia, el Banco Central aceptará que la cotización para pagarle a los aztecas sea la oficial ($237 pesos). Si es así, el Rojo tiene al menos 2.816.455 verdes (teniendo en cuenta el descuento de Maratea y gastos), que es casi la mitad de la deuda del América.

El polémico mensaje de Maratea

Ahora, para impulsar las donaciones, el influencer mandó un mensaje a los hinchas para promover la participación: “Si quieren poner y no tienen plata o van a tener más adelante, les quiero compartir que si hacés click en el link, vos podés pagar con la plata de Mercado Pago o con tarjeta de crédito o débito que tenés asociada. Si deslizás para el costado te aparecen opciones y la última es mercado crédito, que es que te prestan la plata”.

Maratea también explicó que a través de esta opción es que te "presta plata", y cuando se tenga dinero en la app se realiza la devolución, en un lapso de un mes. Pero esta sugerencia no pasó inadvertida en Twitter donde muchos usuarios criticaron la idea de pedir a los ciudadanos que se endeuden para que él logre su objetivo en el tiempo que se propuso desde un principio.

Ídolo del Rojo crítico a dirigencia y elogió a Santi Maratea

"Lo que tiene Maratea es credibilidad que es lo que le falta a la dirigencia. Pero no solo a esta, a las anteriores también. Es increíble que el hincha de Independiente tenga que salir a solventar las cagadas del resto. Los que están al mando del club tienen que sentir un poco de vergüenza, decir 'no nos podemos seguir mandando cagadas'. El hincha los está salvando", aseguró el arquero de Liga de Quito, campeón de la Copa Sudamericana 2010 con Independiente y participante del grupo de ex jugadores que se sumó a la causa.

"Los dirigentes están ahí porque quieren dar el salto a la política. Quieren ser presidentes de los clubes para tener un cargo político. En cambio los jugadores de fútbol no quieren ser Presidente de la Nación, diputados o senadores. Solo quieren defender el nombre que se hicieron jugando", criticó el mendocino en diálogo con el programa partidario Campanas en el Infierno.