Se celebra el "Día de Volver al Futuro"

El "Back to the Future Day" (Día de volver al futuro) se conmemora hoy por el día en que estuvo inspirada la película "Volver al Futuro II" de 1989.

Desde 2015 se celebra el "Back To The Future Day" (Día de Volver al Futuro), fecha inspirada en la película Volver al Futuro 2 (Back To The Future Part II) de 1989, cuando el personaje de Marty McFly viajó al futuro en un día como hoy.