Se cumplen 50 años de la tragedia en la Cordillera con los rugbiers uruguayos

La Tragedia de los Andes, tal como se popularizó el accidente aéreo sufrido por un avión de la FAU, en el cual viajaba un equipo de 19 rugbiers de Old Christians dentro de los pasajeros, fue sin duda un caso singular por la misma catástrofe pero también por los hechos que permitieron a los que no murieron en el impacto sobrevivir en las alturas y en condiciones climáticas adversas durante 72 días.

La pregunta del millón a responder fue: ¿y los víveres? La respuesta, sin embargo, era obvia: la antropofagia -acción o costumbre humana de comer carne de seres de su misma especie-. Sin embargo, esa respuesta fue evitada por los periodísticos de entonces -con excepción de los sensacionalistas-. Las resueltas fueron dadas por tres de los más jóvenes sobrevivientes. Y antes de que el tema se enfriara en las portadas de los diarios y en la TV, hubo películas de cine.

El primero de los ejemplos habría de llegar tres años más tarde, y no de Hollywood sino de la siempre fuerte pero poco respetada en su distribución internacional, la producción mexicana con "Supervivientes de los Andes" (1976), de Rene Cardona (padre). Está se basó en un libro publicado acerca del tema de Clair Blair Jr., un prolífico escritor de cuestiones militares de su país.

Los efectos especiales de Hollywood, aparecieron en 1993 con su versión del best-seller "¡Viven!" ("Alive!"), de Piers-Paul Read.

El productor y director fue Frank Marshall (que ahora tiene 76 años), quien ya se ubicaba -en la primera de sus profesiones- entre los más destacados de Hollywood, con documentales como "Dirigido por John Ford", de Peter Bogdanovich, para quien después respaldó su maravillosa "Luna de papel", o "El último vals", de Martin Scorsese, acerca del grupo The Band. O ficciones como "Gremlins", "Los Goonies", "Volver al futuro" y sus secuelas o buena parte de la filmografía de Steven Spielberg.

En 1993, a 20 años de los sucesos, Marshall venía de su debut en la dirección con la exitosa "Aracnofobia" (1990), y aprovechó ese aniversario para retomar la historia, esta vez según el best-seller del historiador británico Piers Paul Read, quien en caliente público su primer libro, "Alive! The Story of the Andes Survivors" (1974). Esa obra rápidamente convertida en éxito de ventas, y elegida porque a su manera noveliza lo ocurrido, aportando una estructura dramática rica en matices y no en sobreentendidos.

La producción contó con actores de primera linea, como Ethan Hawke, Vincent Spano, Josh Hamilton y Bruce Ramsay, como Nando Parrado, Antonio Balbi, Roberto Canessa y Carlos Páez respectivamente. Este último también en la voz en off de John Malkovich, quien oficia de narrador de cada minuto eterno de más de dos meses de sometimiento al rigor de una naturaleza mucho más dura que el peor de los scrums que nunca imaginaron, y a la espera de un tercer tiempo para reflexionar.

La nueva producción esperada para 2023

"La sociedad de la nieve", el proyecto de Netflix para 2023, promete ser la versión definitiva de lo ocurrido tiene como base el quinto libro del escritor uruguayo Pablo Vierci, también guionista de cine, recordado por ser uno de los autores del de "Matar a todos", que comenzó a escribir en 1973 y terminó en 2009, impulsado por haber sido compañero de colegio de los sobrevivientes.

En su texto repasa 16 historias, cada una con su propia mirada por todo lo ocurrido en esos 72 días en la montaña.

El elenco de esta producción está encabezado por Enzo Vogrincic Roldán, Matías Recalt, Agustín Pardella, Tomas Wolf, Diego Ariel Vegezzi, Esteban Kukuriczka, Francisco Romero, Rafael Federman, Felipe González Otaño, Agustín Della Corte, Valentino Alonso, Simón Hempe, Fernando Contigiani García, Benjamín Segura y Jerónimo Bosia y el mismo Carlos Páez forma parte del elenco interpretando a su padre, el artista Carlos Páez Vilaró.

Más allá del elenco, principalmente uruguayo y debutante, el rodaje del cuerpo principal del largometraje tuvo lugar en Sierra Nevada (Andalucia, España), donde el equipo permaneció cuatro meses del último invierno, donde rodaron con tres equipos de producción a 3000 metros de altura. Un conjunto que rondó las 300 personas parte de un total que superó largamente el presupuesto inicial de 30 millones de dólares.

Es que para las secuencias principales se construyeron tres maquetas de aviones en escala real, de varias toneladas de peso, no obstante para el entorno, el paisaje de Sierra Nevada se mezcla con el verdadero donde ocurrienron los hechos y donde otro equipo de rodaje estuvo haciendo registros que terminaran fundiéndose los unos con los otros, con la idea fija de Bayona de permitir al espectador sentirse en el mismo lugar en el que los supervivientes, antes de su rescate.