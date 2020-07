Se pagan hasta 30 mil pesos por un kilo de hojas de coca

Según Inocencio Cruz, un horticultor delegado de la delegado de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y migrado desde Potosí (Bolivia) a General Rodríguez (provincia de Buenos Aires): "La estamos pasando muy mal. La hoja de coca no tiene precio o es muy alto y no se consigue". "La gente -agregó- no puede pagar 6 mil pesos la bolsita de un cuarto kilo. Dicen que cuando baje el precio –que antes de la cuarentena estaba en 700 pesos–, van a comprar pero mientras tanto es un problema grave no coquear porque es eso lo que nos mantiene fuertes, despiertos y sin hambre", explicó a la agencia nacional de noticias.

La práctica de mascar hojas de coca (Coqueo)

Se trata de una costumbre que "camina por un delgado sendero entre la legalidad –no está penado su consumo– pero no hay leyes nacionales que regulen su importación, acopio, fraccionamiento y venta para uso doméstico e investigación científica", explica el informe. Y señala que un proyecto de esas características (legalización) se presentó en Salta, donde "el coqueo" o masticación de hojas de coca atraviesa todas las clases sociales".

La cuarentena disparó los precios

"El cierre de las fronteras por la pandemia disparó el precio de la preciada hoja y con ella las angustias de sus consumidores que no la consiguen o no pueden pagar semejantes precios" -sostiene la agencia- y destacó que "por eso, entre otros motivos, el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) por Salta Lucas Godoy, en diálogo con Télam, adelantó la necesidad de ir a una ley nacional que resuelva esta cuestión". "Buscamos trabajar con legisladoras y legisladores de Salta y Jujuy en una ley que permita la importación de las hojas de coca pero por parte del Estado. Hay que hacer una articulación con las provincias para permitir la importación, acopio y distribución y tener expendedores con registro", explicó el legislador.

En el GBA "coquean" más que en el norte argentino

Se estima que la enorme cantidad de "de trabajadores andinos que se radicaron en el área metropolitana de Buenos Aires y en las periferias de La Plata, Rosario y otras grandes ciudades donde realizan tareas de máxima exigencia física como las de horticultura y otras agrarias" hacen muy probable que en esas zonas se mastique más hojas de coca que el norte del país, donde no está penalizado el uso de las hojas de coca.

Los efectos benéficos de la hoja de coca

Según Tèlam, "los efectos benéficos son evidentes ya que la hoja de coca regula la presión arterial, mejora la oxigenación de la sangre y el cerebro, quita el hambre y el sueño y provee vitaminas y minerales a quienes la usan". Y cita a Aymara Falcon, organizadora en el 2004 del II Foro Internacional de la Coca que se realizó en la facultad de Economía (No de Medicina) de la UBA, destacó que el "coqueo, chajcheo, pijcheo o mambeo (según la zona el nombre), aunque su uso pareciera 'utilitario', esconde esos hilos perdidos de la memoria de los hijos de los Andes", en referencia a que, sobre todo en Bolivia, la hoja tiene categoría divina". Falcon agregó que "fuera de las zonas de cultivo, su consumo se ha ido extendiendo y, si bien mantiene algunas de las características ancestrales, sus capacidades fueron revalorizadas al punto de que en la actualidad se consume harina de coca no solo en su aspecto energético sino fundamentalmente medicinales".