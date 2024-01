Seis provincias bajo alertas por tormentas y siete por altas temperaturas

Además, según informó este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dicha advertencia alcanza el nivel naranja por este fenómeno meteorológico en Río Negro.

El alerta naranja, que implica la existencia de "posibles fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", se extiende por el este, norte y sudeste de Río Negro, donde las ráfagas pueden tener una velocidad entre 70 y 90 kilómetros por hora (km/h) y se esperan valores de precipitación entre 25 y 50 milímetros (mm).

El SMN recomendó para esta área permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios, mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable, quedarse en el interior de un vehículo en caso de estar viajando, evitar circular por calles inundadas o afectadas, cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese a la casa.

Además sugirió comunicarse con los organismos de emergencias locales en caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En tanto, gran parte de San Luis, Mendoza, el sur y oeste de La Pampa, el este de Neuquén y el resto de Río Negro se encuentran bajo advertencia de nivel amarillo por tormentas, lo que significa la aparición de "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

En estas zonas se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Frente a este alerta el SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, estar atento ante la posible caída de granizo e informarse por las autoridades.

Por otro lado, las provincias de La Pampa, Neuquén y Río Negro presentan alertas naranjas por temperaturas altas extremas; mientras Mendoza, Chubut, Buenos Aires y Córdoba se encuentran bajo advertencia de nivel amarillo por el mismo motivo.

El alerta naranja, que implica temperaturas "muy peligrosas" para la salud alcanza al oeste de La Pampa, en las localidades de Chical Co y Puelen, cuyas térmicas rondarán entre los 20 y los 33 grados; el este de Neuquén (Confluencia, este de Añelo y de Pehuenches y Picún Leufú) y el noroeste de Río Negro, donde General Roca alcanzará los 35 grados.

En tanto, la advertencia de nivel amarillo se extiende por gran parte del centro y este de Córdoba, el suroeste de Buenos Aires, un sector al centro y este de Mendoza, el este de Neuquén, gran parte de Río Negro y el oeste de Chubut.

La capital de Córdoba tendrá una temperatura que oscilará entre los 18 y los 33 grados; San Rafael, en Mendoza, entre los 16 y los 32; Bahía Blanca, en Buenos Aires, entre los 16 y los 33; Viedma, en Río Negro, entre los 17 y los 33; y Cushamen, en Chubut, entre los 10 y los 27 grados.

Frente a estas temperaturas, el Ministerio de Salud recomienda aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada, no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas), prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores, evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Además, evitar comidas muy abundantes, ingerir verduras y frutas, reducir la actividad física, usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros, permanecer en espacios ventilados o acondicionados y recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos pueden prevenirlo y contrarrestarlo.