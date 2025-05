Señales que indican que se está desconectada del alma / Por Romina Atencio

El cuerpo grita lo que el alma calla. Esta frase fue la que me inspiró a formarme como bio decodificador y, luego, como Lectora de Registros Akáshicos. Darme cuenta que nuestro cuerpo es el principal acceso a nuestra Alma, cambió mi vida. Como terapeuta y Coach pude darme cuenta, a lo largo de mis muchos años de consulta, que las personas que llegaban a mí con cuadros de ansiedad y depresión, por ejemplo, solían tener una gran desconexión con su esencia. En el fondo, no sabían qué querían, no podían permitirse disfrutar de la vida, porque estaban desconectados de su alma.