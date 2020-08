Sexo y chau: Vuelta con la ex pareja solo para pasar la cuarentena

"Al comienzo, la cuarentena parecía llevadera, porque no se sabía que terminaría siendo tan larga. El uso de las redes para conocer nueva gente y tener sexo virtual, parecía una aventura", explicó la sicologa y sexologa Sandra Lustgarten, pero "de a poco las redes fueron convirtiéndose en una rutina que no daba resultados positivos", agregó.

Sin resultados gratificantes en las redes y "sin un contexto donde salir a comer, cenar, participar de alguna actividad recreativa o espacio agradable para hacer de una cita, las personas necesitadas de sexo real, de contacto físico, volvieran a viejas parejas", explicó Lustgarten.

Sandra Lustgarten.jpg Sandra Lustgarten, sicologa y sexóloga reconocida internacionalmente

Solo por la cuarentena

De acuerdo con la experiencia recolectada de sus pacientes de la Argentina y del exterior, la sexologa explicó que esa vuelta a los ex se produjo por los motivos que se sintetizaron en las frases siguientes: "es solo es por la cuarentena", "sé con quién estoy intimando", "no siento angustia, ni temor", "me siento tranquila", "sé cómo se cuida, qué hace con su sexualidad", "sé cómo piensa y no me expongo a salir con alguien que tengo que empezar a conocer".

Terminar con la odiosa abstinencia sexual

Una vez más el fin justifica los medios. Por eso, según explica Lustgarten, más allá de que las parejas hayan terminado bien o no tan bien, en muchos casos se reencontraron con el único fin de terminar con la odiosa abstinencia sexual. "En el contexto de la rigurosa obligatoriedad de la cuarentena y el significado de lo que produce la sensación de transgredir la norma, el sentimiento de culpa que genera la ruptura de la norma, se siente con menor intensidad si existe una justificación. Así, volver a la ex, se convierte en una absolución", concluyó la reconocida sexologa.

Recuperar la esperanza

"Aún no terminó esta vivencia tan traumática (cuarentena) para nuestra sociedad, los traumas tienen un tiempo de resolución", por eso, aclaró Sandra Lustgarten, no es posible predecir cómo será el regreso a la vida normal, incluida la sexualidad, de las personas después de esta situación inusual.

Mientras el aislamiento y las pérdidas que trajo persistan, "tener la certeza de control de una situación relaja", explicó la profesional . Por eso, en este contexto, "le digo a algunos pacientes que vuelven al pasado y dentro de ese pasado a una anterior pareja", sostuvo. "Hay que recuperar la esperanza y seguir el ejemplo de quienes se aferran con todas sus fuerzas a las cosas importantes", subrayó.

Vivir hoy y ser lo más feliz posible

Quienes se plantearon volver con sus ex parejas lo hicieron con el compromiso de acompañarse sexualmente durante la cuarentena, y que la consigna fue "vivir el hoy". Pero es probable que resurjan viejos sentimientos y que una nueva ruptura genere nuevos dolores. Cientos de pacientes le hicieron a Sandra Lustgarten la misma pregunta: "qué pasará cuando todo vuelva a la normalidad".

"Atravesar de nuevo el dolor, volver a hacer un duelo, tener control, son preguntas angustiantes", señaló la experta, pero "la gran mayoría opta por el presente, por encontrar satisfacción hoy, para hacer frente a la angustia actual", narró. Y añadió: "el método es el amor, que en muchos momentos es superador y nos enseña a buscar el placer sexual, porque el placer nos hace sentir vivos. En definitiva -concluyó- la idea es vivir hoy como se pueda para ser lo más feliz posible".