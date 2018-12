Siete frases célebres para recordar a Osvaldo Bayer

- “No es necesario agregar nada a la verdad histórica, porque ésta tiene más fantasías que la propia fantasía”.

- “Hay que esclarecer nuestro pasado para que nunca se repita”.

- “Hay rebeldes cuya rebeldía sólo les alcanza para dejarse el pelo largo y dejar boquiabierta a su chica, y hay otros cuya rebeldía los impulsa a lanzarse a una lucha tremenda, marginados por la sociedad, habitantes de un submundo de violencia, dureza y sangre”.

- “Hay horteras y burócratas que pasan toda su vida aguantando injusticias y hay rebeldes tan susceptibles que reaccionan ante el más leve abuso de poder: están aquellos que pasan sus vidas marcando el paso y vistiendo uniformes y están los otros que no aceptan imposiciones si no están basadas en la lógica, que no es siempre compatible con la naturaleza humana”.

- "Me da un poco de vergüenza decir que mi primer libro fue prohibido por Lastiri. Si hubiese sido prohibido por otro presidente de más categoría, uno se pondría más contento. Al segundo libro lo prohibió Isabel Perón, y ya a los demás los quemaron los militares. Quemar libros es como abusar de los niños: es una cobardía, porque no se pueden defender".

- ”Es una falta de respeto sobre todo a los pueblos originarios, tenerlo ahí, en el lugar principal de la Ciudad de Buenos Aires, está a 150 metros de la Casa Rosada, subido a su corcel, es el monumento más alto de todo Buenos Aires. Está mirando a la Casa Rosada como diciendo: '¡Ojo! Aquí estoy yo'. Sabían lo que hacían los que hicieron el monumento en la Década Infame” (Sobre el monumento a Julio A. Roca).

- "Elegí el anarquismo para rescatarlo del olvido, ya que el peronismo había escondido la historia del movimiento obrero anterior a 1945. Durante muchos años la gente creyó que el sindicalismo y la lucha obrera habían nacido con Perón, cosa que no es así. Trotsky dijo alguna vez que si los anarquistas no existieran habría que inventarlos, porque le han hecho mucho bien a la humanidad con su incorruptible oposición. Demostraron tener una línea que no abandonaron nunca”.

