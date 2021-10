"Ya estamos en el día 4 de esta protesta con acampe frente al Congreso Nacional. Seguimos exigiendo que sea tratado el proyecto de ley para personas en situación de calle y familias sin techo", dijo a Télam Horacio Ávila, coordinador nacional de Proyecto 7.

En ese marco, detalló que hasta el momento llevan reunidas "más de 8.000 firmas de apoyo" a la iniciativa y a los reclamos que sostienen desde el sector.

"La calle no es un lugar para vivir ni en la Ciudad de Buenos Aires ni en ningún lugar del país. Por eso reclamamos el tratamiento del proyecto de ley en defensa de las personas en situación de calle y familias sin vivienda. Por favor, no dejemos caer esta ley", remarcó Ávila en diálogo con Télam.

El dirigente social confirmó que la protesta "se mantendrá por el resto de la semana" y que continuará con ollas populares, radio abierta durante todo el día, y mesa de debates para explicar el proyecto de ley que reclaman a los diputados de los diversos bloques políticos.

"Nosotros seguimos diciendo que la calle no es un lugar para vivir", reiteró Ávila y pidió "el tratamiento ya del proyecto de ley de beneficios para la gente en situación de calle y las familias sin techo".

A comienzo de octubre, la ausencia del bloque de diputados de Juntos por el Cambio (JxC) dejó sin quórum la sesión donde se debía tratar el proyecto para personas en situación de calle.

En esa oportunidad, el diputado del Frente de Todos (FdT) Federico Fagioli, autor del proyecto, apuntó: "En una Argentina profundamente desigual, no legislar en pos de brindar las herramientas para abordar esta problemática, el drama de las personas en situación de calle, es miserable".

"No hay dudas de que los paladines de la República se oponen a crear derechos que conviertan nuestra patria en un lugar más justo. No es azar ni casualidad. Son decisiones del sector más rancio de nuestra política. Primero, responden con topadoras. Ahora, no quieren dar quórum para tratar estos proyectos de ley fundamentales", remarcó el legislador peronista.