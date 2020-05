Silos Areneros Buenos Aires, la líder del mercado Sudamericano, en crisis

Habían inaugurado el barco más caro del sector cuando todo parecía ir viento en popa, en el ocaso del gobierno de Macri. Ahora, la empresa amenaza con dejar a 200 trabajadores en la calle. Tanto para quienes trabajan en la empresa como para el sindicato, “se trata de un lock out patronal injutificado”.

La empresa carga arena del río Paraná, la lleva hasta sus silos y la vende en distintos puntos. Así, se transformaron en uno de los principales proveedores de la obra pública y privada en los últimos años. Hoy por hoy es la única empresa del sector arenero que cortó su actividad, pese a ser la líder del mercado arenero y contar con cuatro cabeceras (La Boca, Darsena F, Dock Sud y La Plata) en inmejorable ubicación.

Carlos Romero, del sindicato de Conductores Navales, seccional San Fernando, dio un panorama de cómo se encuentra la firma: “Es la empresa líder, con 65 años de trayectoria, es la más conocida en el ambiente arenero. Hace dos meses que no paga los sueldos, tuvimos cuatro videoconferencias en el ministerio de Trabajo, y en todas la empresa afirma que no tiene liquidez para afrontar los sueldos. Los representantes se presentan siempre con la misma versión, que piden préstamo, que no se los dan los bancos”.

Además, Romero remarcó: “Tenemos miedo de que se esté produciendo un vaciamiento de la empresa. Es líder en el sector, nunca tuvo problemas para pagar sueldos, y ahora no puede hacer frente a dos meses. Hoy tendremos una videoconferencia y esperamos soluciones”.